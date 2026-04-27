মালিতে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হামলায় নিহত প্রতিরক্ষামন্ত্রী

মালির প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল সাদিও কামারা বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হামলায় নিহত হয়েছেন। দেশটির বিভিন্ন সামরিক স্থাপনায় আল কায়েদা সংশ্লিষ্ট একটি গোষ্ঠী ও তুয়ারেগ বিদ্রোহী গোষ্ঠী হামলা চালিয়েছে।
গতকাল রোববার এক বিবৃতিতে মালি সরকারের মুখপাত্র ইসা উসমান কুলিবালি বলেন, হামলাকারীরা কামারার বাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালায়। এতে তিনি নিহত হন।
গত শনিবার আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট একটি গোষ্ঠী এবং তুয়ারেগ বিদ্রোহীরা বিভিন্ন স্থানে হামলা চালায়। ওইদিন গ্যারিসন শহর কাতিতে কামারার বাসভবনেও হামলা হয়।
২০২০ ও ২০২১ সালে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা সামরিক সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন কামারা।