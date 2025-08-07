ঘানায় সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্তে ২ মন্ত্রীসহ ৮ জন নিহত

আফ্রিকার দেশ ঘানার আশান্তি অঞ্চলে একটি সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে। এ ঘটনায় নিহত হয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী, পরিবেশমন্ত্রীসহ মোট আটজন। ঘানার সরকারি মুখপাত্র এ তথ্য জানান।
ঘানার চিফ অব স্টাফ এ ঘটনাকে ‘জাতীয় ট্র্যাজেডি’ বলে অভিহিত করেছেন।
হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে নিহত প্রতিরক্ষামন্ত্রীর নাম এডওয়ার্ড ওমানি বোয়ামাহ এবং পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক মন্ত্রীর নাম ইব্রাহিম মুরতালা মুহাম্মদ।
ঘানার প্রতিরক্ষা বাহিনী জানিয়েছে, বিশ্বস্ত হওয়া সামরিক জেড৯ হেলিকপ্টারটিতে তিনজন ক্রু ও পাঁচজন আরোহী ছিলেন। হেলিকপ্টারটি ‘রাডারের বাইরে’ চলে গিয়েছিল।
দুজন মন্ত্রীসহ আরোহীদের নিয়ে গতকাল সকালে সামরিক হেলিকপ্টারটি রাজধানী আক্রা থেকে উড্ডয়ন করেছিল। গন্তব্য ছিল দেশটির ওবুয়াসি শহর। সেখানে তাঁরা অবৈধ খনির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি আয়োজনে যাচ্ছিলেন।
নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে আরও রয়েছেন ঘানার জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক উপসমন্বয়ক ও সাবেক কৃষিমন্ত্রী আলহাজি মুনিরু মোহাম্মদ, দেশটির ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান স্যামুয়েল সারপোং। হেলিকপ্টারটির ক্রু ছিলেন স্কয়াড্রন লিডার পিটার বাফেমি আনালা, ফ্লাইং অফিসার মানিন তুয়ুম–আমপাদু ও সার্জেন্ট আর্নেস্ট আদ্দো মেনশাহ।
তবে হেলিকপ্টার বিধ্বস্তের কারণ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কিছু জানায়নি।