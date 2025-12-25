নাইজেরিয়ায় জনাকীর্ণ মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ, নিহত ৫

নাইজেরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বোর্নো অঙ্গরাজ্যের একটি জনাকীর্ণ মসজিদে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণে অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় রাজ্যটির রাজধানী মাইদুগুরির গামবোরু মার্কেট এলাকায় এ হামলা হয়।
পুলিশের মুখপাত্র নাহুম দাসো স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, বিস্ফোরণে আরও অন্তত ৩৫ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, বিস্ফোরণের পর পুরো বাজার এলাকা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আতঙ্কিত মানুষ দিগ্বিদিক ছুটতে শুরু করেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে এই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। তবে উত্তর-পূর্ব নাইজেরিয়ার এই অঞ্চলে সন্ত্রাসী সংগঠন বোকো হারাম ও তাদের সহযোগী সংগঠন ‘ইসলামিক স্টেট ওয়েস্ট আফ্রিকা প্রভিন্স’ (আইএসডব্লিউএপি) দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয়। এর আগেও তারা মসজিদ ও জনাকীর্ণ এলাকায় আত্মঘাতী হামলা ও আইইডি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।
বোর্নো অঙ্গরাজ্যে ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০৯ সাল থেকে সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করে বোকো হারাম। দীর্ঘদিন ধরে চলা এই বিদ্রোহ দমনে সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়েও সাধারণ মানুষের ওপর বিচ্ছিন্ন হামলা বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না।