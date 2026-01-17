উগান্ডার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মুসোভেনির নিরঙ্কুশ জয়

উগান্ডার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন প্রবীণ রাজনীতিক ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইয়াওয়েরি মুসোভেনি। শনিবার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এই জয়ের মাধ্যমে টানা পাঁচ দশক ধরে ক্ষমতায় থাকার ইতিহাস গড়লেন মুসোভেনি।
এই ফলাফলে ৮১ বছর বয়সী মুসোভেনির ক্ষমতা আরও জোরদার হলো। এতে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান আরও মজবুত করতে সাহায্য করবে। এবারের সাধারণ নির্বাচনকে তাঁর জন্য বড় পরীক্ষা হিসেবে দেখা হচ্ছিল।
উগান্ডার নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, নির্বাচনে মুসোভেনি প্রায় ৭২ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পপ তারকা থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া ববি ওয়াইন পেয়েছেন ২৪ শতাংশ ভোট।
তবে নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতির অভিযোগ করেছেন ববি। নির্বাচনের সময় দেশটির ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের দাবি, ‘ভুয়া তথ্য’ ঠেকাতে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।
ববিকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ
শনিবার সকালে ববি ওয়াইনকে হেলিকপ্টারে ‘জোর করে’ তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। তবে এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছেন তিনি। অজ্ঞাত স্থান থেকে বলেছেন, সামরিক অভিযানের সময় বাড়ি থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছেন।
উগান্ডার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিরোধীদলীয় প্রার্থী ববি ওয়াইনকে তাঁর বাড়ি থেকে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে ‘জোর করে’ তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করে ববির দল ন্যাশনাল ইউনিটি প্ল্যাটফর্ম (এনইউপি)। দলটি অভিযোগ করে, ববিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা জানানো হয়নি।
তবে পরে ওয়াইন এক্সে লিখেছেন, ‘গত রাত আমাদের বাড়ির পরিস্থিতি খুব খারাপ ছিল। সেনাবাহিনী ও পুলিশ আমাকে ধরতে অভিযান চালিয়েছে। এ সময় তারা বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেয় এবং কিছু সিসিটিভির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আমি নিশ্চিত করতে চাই, আমি তাদের হাত থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছি। আমি এই মুহূর্তে বাড়িতে নেই।’
স্থানীয় সময় গত বৃহস্পতিবার উগান্ডার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হয়। ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় উত্তেজনাপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারে ববি উগান্ডায় কয়েক দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা প্রেসিডেন্ট ইয়াওয়েরি মুসোভেনিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। জাতিসংঘের মতে, নির্বাচনী প্রচারের সময়টায় ব্যাপক দমন-পীড়ন চলেছে। বিরোধীদের ভয় দেখানো হয়েছে।
বৃহস্পতিবার ভোট গ্রহণের পরপরই ববি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে অভিযোগ করেছিলেন, বৈধ ভোটারের চেয়ে অনেক বেশি ভোট গণনা করা হয়েছে। তিনি উগান্ডার জনগণের প্রতি ‘সঠিক সময়ে উঠে দাঁড়াতে ও অপরাধমূলক শাসনকে প্রত্যাখ্যানের’ আহ্বান জানিয়েছেন।