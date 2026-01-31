কঙ্গোতে খনি ধসে দুই শতাধিক নিহত

আফ্রিকার দেশ কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে কোলটান খনি ধসে দুই শতাধিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন।
গতকাল শুক্রবার দেশটির বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত সরকারের মুখপাত্র লুমুম্বা কামবেরে মুইসা এ তথ্য জানিয়েছেন।
কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত রুবায়া খনিতে বিশ্বের মোট কোলটানের প্রায় ১৫ শতাংশ উৎপাদিত হয়।
এই ধাতু প্রক্রিয়াজাত করে মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, মহাকাশযানের যন্ত্রাংশ ও গ্যাস টারবাইন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। তাই এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। স্থানীয়রা সামান্য অর্থের বিনিময়ে সনাতন পদ্ধতিতে খনিজ উত্তোলন করেন।
এলাকাটি ২০২৪ সাল থেকে এএফসি/এম২৩ বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। গত বুধবার এ দুর্ঘটনা ঘটে। গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত এ ঘটনায় হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা জানা যায়নি।
এ বিষয়ে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মুখপাত্র বলেন, ভূমিধসে দুই শতাধিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে খনিতে কাজ করা শ্রমিক, নারী ও শিশু রয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে অনেককে উদ্ধার করা হয়েছে।
আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টির কারণে উদ্ধার তৎপরতা ব্যাহত হচ্ছে।
এদিকে কঙ্গো সরকারের একজন উপদেষ্টা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, দুর্ঘটনায় অন্তত ২২৭ জন নিহত হয়েছেন।