এক কড়াইয়ে ‘রেকর্ড’ রান্না 

নাইজেরিয়ার জনপ্রিয় শেফ হিল্ডা বাচি আবারও ‘রেকর্ড’ গড়লেন। শুক্রবার তিনি এক বিশাল কড়াইয়ে সবচেয়ে বেশি ‘জোলোফ রাইস’ রান্না করে নতুন কীর্তি স্থাপন করেছেন।
এই রেকর্ডের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ৫ টনের বেশি বাসমতী চাল, ৫০০ কার্টন টমেটো সস, ৭৫০ কেজি রান্নার তেল এবং ৬০০ কেজি পেঁয়াজ। প্রায় ছয় মিটার ব্যাস ও সমান গভীরতার একটি স্টিলের কড়াইয়ে রান্না হয় খাবারটি। ২৮ বছর বয়সী হিল্ডার সঙ্গে ছিলেন ১০ জন সহকারী। রান্নার সময় হাজির ছিলেন হাজারো মানুষ।
হিল্ডা এর আগে টানা চার দিন ধরে রান্না করে বিশ্বের দীর্ঘতম রান্নার ম্যারাথনের রেকর্ড করেছিলেন। নতুন রেকর্ডের প্রমাণ হিসেবে ছবি ও ভিডিও গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছেন তিনি। রান্নার পর উপস্থিত লোকজনের মধ্যে খাবারটি বিতরণ করা হয়।
জোলোফ রাইস পশ্চিম আফ্রিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী খাবার। সাধারণত মাংস বা মাছের সঙ্গে পরিবেশন করা হয়। নাইজেরিয়ায় এটি বেশি মসলা দিয়ে রান্না হয় এবং খাওয়া হয় গ্রিল করা মাংসের সঙ্গে। ঘানায় তুলনামূলক কম মসলা ব্যবহার হয়, লাইবেরিয়ায় খাওয়া হয় সি ফুড দিয়ে আর মালির কিছু অঞ্চলে যোগ করা হয় কলা, যা স্বাদে আনে ভিন্নতা।
ইতিহাসবিদদের মতে, এই খাবারের উৎপত্তি চৌদ্দ শতকে, উলোফ সাম্রাজ্যের সময়ে। আধুনিক সেনেগাল, মৌরিতানিয়া ও গাম্বিয়ার অংশজুড়ে গড়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যটি। সেখান থেকেই খাবারটির জনপ্রিয়তা পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।
জোলোফ রাইস নিয়ে পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে আজও প্রতিযোগিতা চলে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হয় তর্কবিতর্ক।
২০২১ সালে ইউনেসকো সেনেগালের জোলোফ রাইসকে বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে।