ইথিওপিয়ায় ১২ হাজার বছর নিষ্ক্রিয় থাকার পর আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত

ইথিওপিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ১২ হাজার বছর নিষ্ক্রিয় থাকার পর প্রথমবারের মতো একটি আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে। গত রোববার কয়েক ঘণ্টা ধরে হওয়া এ অগ্ন্যুৎপাতের ধোঁয়া আকাশে ১৪ কিলোমিটার পর্যন্ত ওপরে উঠে গেছে বলে জানিয়েছে টুলুজ ভলকানিক অ্যাশ অ্যাডভাইজরি সেন্টার (ভিএএসি)।
হায়লি গুব্বি নামের এ আগ্নেয়গিরি ইথিওপিয়ার আফার অঞ্চলে আদ্দিস আবাবা থেকে প্রায় ৮০০ কিলোমিটার (৫০০ মাইল) উত্তর-পূর্বে ইরিত্রিয়া সীমান্তের কাছে অবস্থিত। আগ্নেয়গিরিটি থেকে রোববার কয়েক ঘণ্টা ধরে অগ্ন্যুৎপাত হয়।
প্রায় ৫০০ মিটার উচ্চতার এ আগ্নেয়গিরি রিফট ভ্যালির মধ্যে অবস্থিত, যেখানে দুটি টেকটোনিক প্লেট মিলিত হওয়ায় তীব্র ভূতাত্ত্বিক কার্যকলাপ দেখা যায়।
ভিএএসি বলছে, অগ্ন্যুৎপাতের ছাইয়ে ইয়েমেন, ওমান, ভারত ও পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের আকাশ ছেয়ে গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কয়েকটি ভিডিওতে ঘন সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওপরের দিকে উঠতে দেখা গেছে। তবে এএফপি এসব ভিডিওর সত্যতা যাচাই করতে পারেনি।
স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের গ্লোবাল ভলকানিজম প্রোগ্রাম বলেছে, হায়লি গুব্বি আগ্নেয়গিরির হোলোসিন যুগে, অর্থাৎ শেষ বরফযুগের পর গত প্রায় ১২ হাজার বছরে অগ্ন্যুৎপাতের কোনো রেকর্ড নেই।
মিশিগান টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির আগ্নেয়গিরি–বিশেষজ্ঞ ধ্যাপক সাইমন কার্নও বিষয়টি ব্লুস্কাইয়ে নিশ্চিত করেছেন।
অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনায় হতাহত বা বাস্তুচ্যুত মানুষের বিষয়ে আফার আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের কোনো মন্তব্য এখনো জানা যায়নি।