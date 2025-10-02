তরুণদের নেতৃত্বে বিক্ষোভে উত্তাল মাদাগাস্কার

তরুণদের নেতৃত্বে সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল আফ্রিকার দেশ মাদাগাস্কার। আজ বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট আন্দ্রি রাজোয়েলিনার পদত্যাগের দাবিতে দেশটির বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী রাজপথে নেমে আসেন।
কয়েক দিন আগে বিদ্যুৎ ও পানির সংকটকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বিক্ষোভ রক্তক্ষয়ী রূপ নেওয়ার পর প্রেসিডেন্ট আন্দ্রি রাজোয়েলিনা গত সোমবার তাঁর সরকার ভেঙে দেন। পরে রাজোয়েলিনার পদত্যাগের দাবিতে চলা আন্দোলন সহিংসতায় রূপ নেয়।
জাতিসংঘের হিসাবে, গত সপ্তাহের বিক্ষোভ ও সহিংসতার ঘটনায় অন্তত ২২ জন নিহত হন। আহত হন শতাধিক ব্যক্তি। তবে দেশটির সরকার এ সংখ্যা অস্বীকার করেছে।
দেশটির উত্তরাঞ্চলের শহর আন্তসিরানানায় গতকাল হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ করেন। বিক্ষোভকারীদের বেশির ভাগই তরুণ। এ সময় বিক্ষোভকারীদের হাতে ‘রাজোয়েলিনা সরে যাও’, প্রেসিডেন্ট ‘হত্যাকারী’ লেখা ব্যানার দেখা যায়। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এদিন দক্ষিণের উপকূলীয় শহর তোলিয়ারা ও উত্তরের মাহাজাঙ্গাতেও শত শত মানুষ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন।
এক বিবৃতিতে মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের ‘অবৈধ ও অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগের’ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে। সঠিক ও কার্যকর তদন্ত করে আটক বিক্ষোভকারীদের মুক্তি দিতে দেশটির কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।
অ্যামনেস্টির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মাদাগাস্কারের সড়কে প্রতিটি মৃত্যু বেদনাদায়ক স্মৃতিকে মনে করিয়ে দেয় যে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার সহিংস আক্রমণের শিকার হয়েছে।
গতকাল সকালে যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্সসহ ছয়টি বিদেশি দূতাবাস এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিনিধিদল এক যৌথ বিবৃতিতে সব পক্ষকে গঠনমূলক সংলাপে বসার আহ্বান জানিয়েছে।
২০০৯ সালে একটি অভ্যুত্থানের পর ক্ষমতায় আসেন ৫১ বয়সী রাজোয়েলিনা। অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট মার্ক রাভালোমানানা ক্ষমতাচ্যুত হন।
আন্তর্জাতিক চাপের কারণে ২০১৩ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার পর রাজোয়েলিনা ২০১৮ সালে পুনর্নির্বাচনে জয়ী হন। ২০২৩ সালে বিরোধীদের বর্জন করা বিতর্কিত নির্বাচনে পুনর্নির্বাচিত হন তিনি।
বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ থাকার পরও ৩২ লাখ মানুষের দেশটি বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে। ২০২২ সালে দেশটির প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে দেশটি ১৪০তম অবস্থানে রয়েছে।