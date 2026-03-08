ভেনেজুয়েলা: শৃঙ্খল ভাঙার ইশতেহার

ভেনেজুয়েলার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি স্প্যানিশ শাসনের বিরুদ্ধে কোনো তাৎক্ষণিক বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ছিল না, এর গভীরে ছিল এক সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক দর্শন। এটি পরবর্তীকালে পুরো লাতিন আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রামের পথ প্রশস্ত করেছিল। আমাদের সাত পর্বের বিশেষ ধারাবাহিকের তৃতীয় পর্বে থাকছে ভেনেজুয়েলার স্বাধীনতার ঘোষণার অনুপ্রেরণাদায়ী ইতিহাস।
ভেনেজুয়েলার স্বাধীনতার ঘোষণা লাতিন আমেরিকার ইতিহাসে এক অনন্য রাজনৈতিক দলিল; ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল ভেঙে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পথে এটি ছিল এক সাহসী পদযাত্রা। ১৮১১ সালের ৫ জুলাই গৃহীত ঘোষণাপত্রটি স্প্যানিশ শাসনের বিরুদ্ধে কোনো তাৎক্ষণিক বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ছিল না, এর গভীরে ছিল এক সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক দর্শন। আটলান্টিক বিশ্বের তৎকালীন ভূরাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং ইউরোপীয় রাজতন্ত্রের টালমাটাল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ভেনিজুয়েলার এই পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত দূরদর্শী। এটি পরবর্তীকালে পুরো লাতিন আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রামের পথ প্রশস্ত করেছিল।
নেপোলিয়নের ফ্রান্সের ১৮০৮ সালে স্পেন আক্রমণের ঘটনার মধ্য দিয়েই ভেনেজুয়েলার স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। যখন ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট স্পেনের রাজা সপ্তম ফার্দিনান্দকে ক্ষমতাচ্যুত করে তাঁর ভাই জোসেফ বোনাপার্টকে সিংহাসনে বসান, তখন স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের বৈধতা নিয়ে গভীর সংকট দেখা দেয়। আমেরিকার উপনিবেশগুলোয় এ খবর পৌঁছানোর পর একধরনের রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয়।
শুরুতে ভেনিজুয়েলার অভিজাত শ্রেণি বা ‘ক্রিওলোরা’ (যাঁরা আমেরিকায় জন্মগ্রহণকারী স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত) স্পেনের রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ১৮১০ সালের ১৯ এপ্রিল কারাকাসে স্থানীয় ‘জুনতা’ বা শাসন পরিষদ গঠিত হওয়ার পর থেকেই স্বাধীনতার চিন্তা দানা বাঁধতে শুরু করে। তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন যে ইউরোপের একটি পদানত সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা তাঁদের নিজস্ব অস্তিত্বের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এই উপলব্ধি থেকেই একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা জন্ম নেয়।
জঁ-জাক রুশো, জন লক ও মন্তেস্কুর মতো দার্শনিকদের তত্ত্ব ভেনেজুয়েলার শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে শাসকের ক্ষমতা কোনো ঐশ্বরিক আশীর্বাদ নয়, তা জনগণের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এই দার্শনিক বোধই তাদের স্প্যানিশ রাজতন্ত্রের সেকেলে ও স্বৈরাচারী কাঠামোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নতুন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।
ঘোষণাপত্রটি তৎকালীন পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, এতে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ‘এনলাইটেনমেন্ট’ বা জ্ঞানদীপ্তির যুগের দার্শনিক চিন্তাধারার গভীর প্রভাব ছিল। ফরাসি বিপ্লব এবং আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণার মতোই ভেনেজুয়েলার এই দলিলে ‘জনগণের সার্বভৌমত্ব’ (Popular Sovereignty), ‘সামাজিক চুক্তি’ (Social Contract) এবং ‘প্রাকৃতিক অধিকার’-এর মতো আধুনিক রাজনৈতিক ধারণাগুলো অত্যন্ত সুকৌশলে প্রয়োগ করা হয়েছিল।
ভেনেজুয়েলার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটির সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশে তারা নিজেদের ‘সার্বভৌম রাষ্ট্র’ হিসেবে ঘোষণা করে—‘আমরা ভেনিজুয়েলার জনগণের অভিপ্রায়ে এবং তাদের অর্পিত ক্ষমতাবলে বিশ্ববাসীর উদ্দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করছি যে এই সংযুক্ত প্রদেশগুলো এখন থেকে যেকোনো বহিঃশক্তির শাসনমুক্ত, সার্বভৌম এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হবে।’
ঘোষণাপত্রটিতে অত্যন্ত স্পষ্ট ও দৃঢ় ভাষায় স্প্যানিশ শাসনের অযৌক্তিকতা ও বৈষম্য তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে ভৌগোলিক দূরত্ব ও জনসংখ্যাগত অসামঞ্জস্যকে একটি শক্তিশালী যুক্তি হিসেবে দেখানো হয়। ঘোষণাপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে—‘ইউরোপের একটি ক্ষুদ্র উপদ্বীপ থেকে আমেরিকার বিশাল ভূখণ্ড ও বিপুল জনগোষ্ঠীকে শাসন করা অসম্ভব; এটি স্বাভাবিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী এবং আমেরিকার জনগণের কল্যাণের জন্যও অত্যন্ত ক্ষতিকর।’
এই যুক্তিটি কেবল আবেগের বশবর্তী হয়ে দেওয়া হয়নি, এটি ছিল একটি প্রশাসনিক ও যৌক্তিক দাবি। ভেনেজুয়েলার নেতারা বিশ্ববাসীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে হাজার মাইল দূরের কোনো দেশ তাঁদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের নৈতিক অধিকার রাখে না। তাঁরা স্পেনের অর্থনৈতিক শোষণ, বন্দর অবরুদ্ধকরণ এবং ভেনেজুয়েলার শান্তিপ্রিয় মানুষদের ‘বিদ্রোহী’ হিসেবে চিহ্নিত করার মতো অন্যায় কর্মকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানান।
স্বাধীনতার এই ঘোষণা স্পেনের শাসনের অবসান ঘটানোর পাশাপাশি লাতিন আমেরিকার মানুষের মধ্যে নতুন এক ‘জাতীয় পরিচয়’ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। এত দিন যারা স্পেনের ঔপনিবেশিক প্রজা হিসেবে পরিচিত ছিল, তারা নিজেদের ‘ভেনিজুয়েলান’ হিসেবে দেখার সুযোগ পায়। এটি ছিল এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক মুক্তি। ভেনেজুয়েলার নেতারা একটি ভূখণ্ড স্বাধীন করার পাশাপাশি এমন একটি জাতিসত্তা তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যার নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।
এই ঘোষণার মাধ্যমে ভেনেজুয়েলা স্পেনের সিংহাসনের প্রতি সব আনুগত্যের সমাপ্তি টানে। তারা যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি স্থাপন, জোট গঠন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ অধিকার দাবি করে। এটি একটি আধুনিক রাজনৈতিক সত্তার জন্মের ঘোষণা, যা আন্তর্জাতিক আইন ও সার্বভৌমত্বের ধারণার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।
ভেনেজুয়েলা ১০ বছরের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। এর জন্য অজস্র প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। পাশাপাশি, যুক্তরাজ্য বা যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিগুলো তাৎক্ষণিকভাবে ভেনিজুয়েলাকে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কারণ, তারা ইউরোপের স্থিতিশীলতা রক্ষায় স্পেনের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করতে চাইছিল না। এটি ছিল একটি নবীন রাষ্ট্রের জন্য কূটনৈতিক লড়াইয়ের কঠিন পাঠ।
কাগজে–কলমে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়নি। সিমন বলিভার, ফ্রান্সিসকো দে মিরান্ডা এবং তাঁদের সহযোদ্ধারা যখন স্বাধীনতার বাণী প্রচার করছিলেন, তখন মাঠপর্যায়ে এর বাস্তবায়ন ছিল অত্যন্ত কঠিন ও রক্তক্ষয়ী। ঘোষণা–পরবর্তী সময়ে রয়্যালিস্ট (রাজতন্ত্র সমর্থক) এবং রিপাবলিকানদের মধ্যে যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তা ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়। ঘোষণাপত্রটি যে আইনি ও নৈতিক বৈধতা দাবি করেছিল, তাকে বারবার নিষ্ঠুর সামরিক শক্তির মুখোমুখি হতে হয়েছে।
ভেনেজুয়েলার স্বাধীনতার পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ। দীর্ঘ দশ বছরের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর তারা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। এই ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে স্বাধীনতা কোনো উপহার নয়; এটি দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল, যার জন্য অজস্র প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল।
পাশাপাশি, তৎকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যুক্তরাজ্য বা যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিগুলো তাৎক্ষণিকভাবে ভেনিজুয়েলাকে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, কারণ, তারা ইউরোপের স্থিতিশীলতা রক্ষায় স্পেনের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করতে চাইছিল না। এটি ছিল একটি নবীন রাষ্ট্রের জন্য কূটনৈতিক লড়াইয়ের কঠিন পাঠ।
এই ঐতিহাসিক দলিলটি একটি দৃঢ় অঙ্গীকারের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। ভেনেজুয়েলার প্রতিনিধিরা তাঁদের স্বাধীনতার ঘোষণাকে সমুন্নত রাখার জন্য নিজেদের জীবন, সম্পদ ও জাতীয় সম্মানের শপথ গ্রহণ করেন। এটি স্থানীয় কোনো বিদ্রোহের দলিল নয়; আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে ধাবমান হওয়ার একটি আইনি ইশতেহার।
ভেনেজুয়েলার স্বাধীনতার ঘোষণা আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা তলোয়ারের শক্তিতে অর্জিত হয় না; এর পেছনে প্রয়োজন একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শন, আইনি বৈধতা ও অটল মনোবল। মানুষের আত্মমর্যাদা ও স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে এই ঘোষণাপত্র চিরকাল এক জ্বলন্ত দলিল হয়ে থাকবে। ভেনেজুয়েলার এই সংগ্রাম কেবল তাদের নিজেদের ভূখণ্ড জয়ের কাহিনি নয়, এটি পুরো লাতিন আমেরিকার মুক্তির মন্ত্র হিসেবে কাজ করেছিল, যা আজও সমসাময়িক পৃথিবীর প্রতিটি স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস।