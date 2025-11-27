ছবিতে হংকংয়ের ভয়াবহ আগুন

হংকংয়ের দক্ষিণাঞ্চলীয় তাই পো এলাকায় গতকাল বুধবার দুপুরে ওয়াং ফুক কোর্ট আবাসিক কমপ্লেক্সের কয়েকটি বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এ ঘটনায় অন্তত ৪৪ জন নিহত হয়েছেন। নিখোঁজ আছেন ২৭৯ জন। দগ্ধ হয়েছেন অনেকে। মর্মস্পর্শী এ ঘটনা নিয়ে ছবির গল্প।
আগুনে জ্বলতে থাকা ভবনগুলোর সামনে এক ব্যক্তির আহাজারি।
ক্রেন থেকে পানি ছিটিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা।
ওয়াং ফুক কোর্ট আবাসিক কমপ্লেক্সের ভবনে দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন।আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। আহত এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন এক নারী। আহত একজনকে জরুরি সেবা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হচ্ছে। ভবনগুলোতে রাতেও আগুন জ্বলতে দেখা গেছে। আগুন লাগা ভবন থেকে উদ্ধার হওয়া কয়েকজন। হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধারে প্রস্তুত অ্যাম্বুলেন্স।