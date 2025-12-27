পুতিনকে নববর্ষের বার্তায় রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের জোট অটুট রাখার ঘোষণা কিমের

উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধে একই পথে রক্ত, জীবন ও মৃত্যু ভাগাভাগি করার মাধ্যমে রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর দেশের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে এ কথা বলেছেন কিম।
উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কিমের এই শুভেচ্ছা বার্তা পাঠানোর আগে ১৮ ডিসেম্বর পুতিন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিমকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন।
ওই বার্তায় পুতিন রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলে পিয়ংইয়ংয়ের সেনাদের সাহসী ভূমিকার প্রশংসা করে বলেছেন, এটি দুই দেশের ‘অপরাজেয় বন্ধন’–কে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে।
আজ শনিবার কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ) পুতিনকে পাঠানো কিমের বার্তা প্রকাশ করেছে। কিম বলেছেন, ২০২৫ সাল দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের জন্য খুবই অর্থপূর্ণ একটি বছর ছিল। মস্কো ও পিয়ংইয়ংয়ের সম্পর্ককে তিনি শুধু বর্তমান সময়েই নয় বরং আগামী প্রজন্ম ও প্রজন্মান্তরে ধরে রাখার মতো মূল্যবান সম্পদ হিসেবে অভিহিত করেছেন।
কিম আরও বলেন, ‘দুই দেশের মানুষ এবং তাদের ঐক্যের সম্পর্ককে কেউ নষ্ট করতে পারবে না।’
দক্ষিণ কোরিয়া ও পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলো অনেক দিন ধরেই বলছে, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উত্তর কোরিয়া তাদের হাজার হাজার সৈন্যকে রাশিয়ায় পাঠিয়েছে।
চলতি বছর এপ্রিলে উত্তর কোরিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়ায় সৈন্য পাঠানোর বিষয়টি স্বীকার করেছে। তারা বলেছে, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সামরিক অভিযানকে সমর্থন জানাতে উত্তর কোরিয়া সৈন্য মোতায়েন করেছে এবং তাদের সেনারা সেখানে লড়াইয়ে নিহত হয়েছে।