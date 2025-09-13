উত্তর কোরিয়ায় বিদেশি চলচ্চিত্র দেখলেও মৃত্যুদণ্ড

বিদেশি চলচ্চিত্র ও নাটক দেখা বা কারও সঙ্গে তা বিনিময় করার অপরাধেও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করছে উত্তর কোরিয়া। জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয়ের একটি প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে।
বিশ্ব থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন উত্তর কোরিয়ার একনায়কতান্ত্রিক সরকার মানুষজনকে বাধ্যতামূলক শ্রমে নিয়োজিত করাসহ তাদের স্বাধীনতায় আরও কড়াকড়ি করছে বলে জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে। জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় তাদের অনুসন্ধানে দেখতে পেয়েছে, গত এক দশকে উত্তর কোরিয়া তাদের দেশের নাগরিকদের জীবনের সবকিছুর ওপরই কড়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ‘আজকের দুনিয়ায় আর কোনো দেশের মানুষই এতটা কড়াকড়ির মধ্যে নেই।
আধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে উত্তর কোরিয়ার নজরদারিও ব্যাপক মাত্রায় বেড়েছে।’ জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক বলেছেন, এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে উত্তর কোরীয়রা আগের চেয়ে আরও বেশি দুর্ভোগ, নির্মম নিপীড়ন এবং আতঙ্কের শিকার হবে।’