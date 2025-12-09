জাপানে সোমবার রাতে ৭ দশমিক ৫ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পের তীব্র ঝাঁকুনিতে লন্ডভন্ড একটি কক্ষ। ৮ ডিসেম্বর ২০২৫
এশিয়া

জাপানে আঘাত হানতে পারে ৮ তীব্রতার ভূমিকম্প, সতর্ক থাকার পরামর্শ সরকারের

মনজুরুল হকমঈনুল শাওনটোকিও

জাপানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গতকাল সোমবার রাতে ৭ দশমিক ৫ তীব্রতার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। ভূমিকম্পের পর দেশটির প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল জুড়ে তিন মিটার উঁচু সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। স্থানীয় সময় আজ মঙ্গলবার ভোর ৬টা ২০ মিনিটে সেই সতর্কতা তুলে নেওয়া হয়। তবে বিপদ এখনো কাটেনি।

কারণ, জাপানের আবহাওয়া অধিদপ্তর আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে একই এলাকায় ৮ বা তার চেয়ে বেশি তীব্রতায় ‘ভূমিকম্প’ আঘাত হানতে পারে বলে সতর্কতা জারি করেছে।

সোমবার রাতে আঘাত হানা ভূমিকম্পে ৩০ জনের বেশি মানুষ আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলেছে, সোমবার রাত সোয়া ১১টার দিকে আঘাত হানা ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ছিল জাপানের আওমোরি প্রিফেকচারের পূর্ব উপকূলে এবং এর কেন্দ্রস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৫৪ কিলোমিটার গভীরে।

ভূমিকম্প থেকে সুনামি সতর্কতা জারির পর ইওয়াতে জেলায় সমুদ্র থেকে ৭০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত উঁচু ঢেউ আঘাত হানার খবর পাওয়া গেছে।

জাপান ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ। সেখানে প্রাকৃতিক এই দুর্যোগ নৈমিত্তিক ব্যাপার হলেও সোমবার রাতের পর থেকে নড়েচড়ে বসেছে জাপান সরকার। বিশেষ করে আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে একই এলাকায় ৮ বা তার চেয়ে বেশি তীব্রতার ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে বলে সতর্কতা জারির পর।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের সতর্কবার্তায় আরও বলা হয়, গত রাতের ভূমিকম্প হোক্কাইদো এবং উত্তর-পূর্ব জাপানের উপকূলবর্তী একটি খাদ বরাবর আঘাত হেনেছে, সেখানে প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট উত্তর আমেরিকান বা ওখোৎস্ক প্লেটের নিচে ঢুকে গেছে। এই প্লেটের ওপর জাপানের প্রধান দ্বীপ হোনশু অবস্থিত।

আবহাওয়া অধিদপ্তর বলেছে, আগামী কয়েক দিনে আরেকটি বড় ভূমিকম্প আঘাত হানার আশঙ্কা সাধারণ সময়ের চেয়ে বেড়ে গেছে। এই ভূমিকম্প হলে উত্তরের জেলা হোক্কাইদো থেকে টোকিওর পশ্চিমের চিবা জেলা পর্যন্ত জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলজুড়ে বড় আকারের সুনামিও আঘাত হানতে পারে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে লোকজনকে উপকূল থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার পাশাপাশি দুর্যোগকালীন প্রস্তুতি গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় সরকারের মানচিত্র দেখে বিপদে নিরাপদ এলাকায় সরে যাওয়ার পথ সম্পর্কে আগাম সজাগ থাকতেও বলা হয়েছে।

এ ছাড়া প্রয়োজনীয় খাবার বা অন্যান্য জরুরি দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রথমবারের মতো হোক্কাইদো এবং জাপানের প্রধান দ্বীপ হোনশুর উত্তর–পূর্বাঞ্চলের সানরিকু উপকূলের জন্য এমন সতর্কতা জারি করা হলো।

এদিকে মঙ্গলবার ভোররাতে টোকিওতে নিজ কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি স্থানীয় বাসিন্দাদের আগামী সপ্তাহ বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে ভবনে আসবাবপত্র সুরক্ষিত অবস্থায় রাখার পাশাপাশি আরেকটি সম্ভাব্য দুর্যোগের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

এ ছাড়া সরকার আওমোরি প্রিফেকচারে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে একটি দল পাঠাবে এবং প্রয়োজনে উদ্ধার কার্যক্রম চালানোর জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

যদি কোনো ধরনের কম্পন অনুভূত হয়, তবে সরকার থেকে জনসাধারণের প্রতি এই আহ্বান থাকছে, দয়া করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি দেরি না করে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার প্রস্তুতি সব সময় নিয়ে রাখবেন।
—সানায়ে তাকাইচি, জাপানের প্রধানমন্ত্রী

পরে টোকিওতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাকাইচি বলেছেন, যদি কোনো ধরনের কম্পন অনুভূত হয়, তবে সরকারের পক্ষ থেকে জনসাধারণের প্রতি এই আহ্বান থাকছে, দয়া করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি দেরি না করে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে রাখবেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমি বলেছেন, সোমবার রাতের ভূমিকম্পের পর আওমোরি প্রিফেকচারের হাচিনোহে শহরে অবস্থিত একটি বিমানঘাঁটি এবং সেনাবাহিনীর একটি ক্যাম্প এলাকাবাসীদের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। একবারে সর্বোচ্চ ছয় শতাধিক মানুষ একসময় সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এদের অনেকে গভীর রাতে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে পায়ে হেঁটে সেখানে পৌঁছান।

রাতে ৭ দশমিক ৫ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানার পর উদ্ধার তৎপরতা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি। ৮ ডিসেম্বর ২০২৫।

ভূমিকম্পে আওমোরি এবং হোক্কাইদো জেলায় অনেক বাড়িঘরের জানালার কাচ ভেঙে গেছে। তুষারাচ্ছন্ন রাস্তা ধসে একটি গাড়ি পাশের খাদে পড়ে যায়। তবে গাড়িচালক নিজ চেষ্টায় গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি আঘাত পেয়েছেন, হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

ভূমিকম্পে যান চলাচলের ওপর তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি। তবে পূর্ব জাপান রেলওয়ে কোম্পানি জানিয়েছে, মোরিওকা এবং শিন-আওমোরি স্টেশনের মধ্যে তোহোকু শিনকানসেন বুলেট ট্রেন পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছে।

রেলপথের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি যাচাই সাপেক্ষে দ্রুত এই পরিষেবা আবার চালুর পরিকল্পনা করছে কোম্পানিটি। উড়োজাহাজ ওঠা-নামাসহ অন্যান্য যানবাহনের চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

২০১১ সালে পূর্ব জাপানে শক্তিশালী ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ফুকুশিমা দাইইচি এবং দাইইনি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে এবার কোনো অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েনি জানিয়েছে এর পরিচালক টোকিও বিদ্যুৎশক্তি কোম্পানি বা টেপকো।

আওমোরি প্রিফেকচারে হিগাশিদোরি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং মিয়াগি জেলার ওনাগাওয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রেও কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা যায়নি।

হোক্কাইদো এলাকার তোমারি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

এদিকে গতরাতে শক্তিশালী ভূমিকম্পের পরে মঙ্গলবার টোকিওসহ জাপানের বেশির ভাগ অঞ্চলে জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়নি।

তা সত্ত্বেও বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তাকে বিবেচনায় নিয়ে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পর্যায়েও সম্ভাব্য ‘ভূমিকম্পের’ জন্য প্রস্তুতি চলছে সমানতালে।

