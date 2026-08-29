উদ্ধারকাজ চলাকালে এক অন্তঃসত্ত্বা নারীকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিচ্ছেন নেপালের সেনাবাহিনীর সদস্যরা। নুয়াকোট জেলা, ত্রিশূলী ক্যাম্প, ২৮ আগস্ট
উদ্ধারকাজ চলাকালে এক অন্তঃসত্ত্বা নারীকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিচ্ছেন নেপালের সেনাবাহিনীর সদস্যরা। নুয়াকোট জেলা, ত্রিশূলী ক্যাম্প, ২৮ আগস্ট
এশিয়া

নেপালে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬২৩, কোন দেশের কত নিখোঁজ

এএফপি কাঠমান্ডু, নেপাল

নেপাল-তিব্বত সীমান্তে হিমবাহধসের পর ভোটেকোশি নদীর প্রলয়ংকরী বন্যায় নিখোঁজ মানুষের সংখ্যা বেড়ে অন্তত ২ হাজার ৪২৬ জনে দাঁড়িয়েছে। এ দুর্যোগে এখন পর্যন্ত অন্তত ৬২৩জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। নিখোঁজ ও নিহত ব্যক্তির সংখ্যা আরও পরিবর্তিত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বড় ধরনের দুর্যোগের পর উদ্ধার তৎপরতা ও ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহের মধ্যে এমন সংখ্যার ওঠানামা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

নেপালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা গতকাল শুক্রবার জানিয়েছে, দেশটির সীমান্ত এলাকায় নিখোঁজ মানুষের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বেড়ে ১ হাজার ৯২৪ জন হয়েছে।

অন্যদিকে চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়া আজ শনিবার সকালে জানিয়েছে, তিব্বত অংশে ৫৫৪ জন নিখোঁজ ও ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

দুই অঞ্চল মিলিয়ে নিখোঁজ মানুষের সংখ্যা অন্তত ২ হাজার ৪২৬ জন। গত বৃহস্পতিবারের তুলনায় এ সংখ্যা এক হাজারের বেশি বেড়েছে।

নেপালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থার হিসাবে, নিখোঁজদের মধ্যে ৫১৭ জন বিদেশি নাগরিক। তাঁদের মধ্যে পর্যটক ও বিদেশি শ্রমিক থাকতে পারেন।

অন্যদিকে চীনা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তিব্বত অংশে নিখোঁজ ২৬০ জন বিদেশি।

সব মিলিয়ে দুর্যোগকবলিত এ অঞ্চলে অন্তত ৭৭৭ বিদেশি নাগরিক নিখোঁজ রয়েছেন।

নেপাল পর্যটন বোর্ড গতকাল জানিয়েছে, ৬২২ জন পর্যটকের সঙ্গে এখনো ‘যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন’ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৪৭৩ জন বিদেশি পর্যটক।

পর্যটন বোর্ড আরও জানিয়েছে, ১২১ জন পর্যটককে উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্যোগে মোট কতজনকে উদ্ধার করা হয়েছে, যাঁর মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দা ও ওই অঞ্চলে কর্মরত বিদেশি শ্রমিকও রয়েছেন, তা স্পষ্ট নয়।

নেপালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা গতকাল জানিয়েছিল, এই দুর্যোগে অন্তত ৫৭৯ জন নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে চীন আজ ভোরে সাতজনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছে। ফলে মোট নিহত ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে অন্তত ৫৮৬ জনে।

এরপর আজ উদ্ধারকারী দলগুলো বলছে, তারা ৬২৩টি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। কারও কারও মরদেহ স্রোতের টানে ভেসে ভারতের সীমানা পর্যন্ত চলে গিয়ে থাকতে পারে।

নেপালি নাগরিকও নিখোঁজ

নেপাল পর্যটন বোর্ডের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, নিখোঁজ ৬২২ পর্যটকের মধ্যে ১৪৯ জন নেপালি। তবে নেপালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা এ সংখ্যা ১২৭ বলেছে।

দুর্যোগকবলিত এলাকার কতজন স্থানীয় নেপালি বাসিন্দা এখনো নিখোঁজ, তা স্পষ্ট নয়। তবে তাঁদের সংখ্যা কয়েক শ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নিখোঁজ ব্যক্তিদের স্বজনেরা খবরের অপেক্ষায় আছেন। নুয়াকোট জেলা, ত্রিশূলী ক্যাম্প, ২৮ আগস্ট

চীনা নাগরিক ১০০

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বৃহস্পতিবার জানিয়েছিল, নেপালে নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় ১০০ জন চীনা নাগরিক রয়েছেন।

নেপাল পর্যটন বোর্ডের হিসাবে, আটজন চীনা নাগরিকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না এবং ১৬ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এর বাইরে সীমান্তের চীন অংশে নিখোঁজ ৫৫৮ জনের মধ্যে ২৬০ জন বিদেশি।

ভারত থেকে নিখোঁজ ৯৮

নেপাল পর্যটন বোর্ডের গতকালের হিসাব অনুযায়ী, এখনো ভারতের ৮৫ নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এখনো ৯৮ জন নাগরিক নিখোঁজ আছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ৯০ নাগরিক নিখোঁজ

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, নেপালের দুর্যোগে তাদের ৯০ জন নাগরিক নিখোঁজ রয়েছেন। এখন পর্যন্ত তিনজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় কোনো মার্কিন নাগরিকের মৃত্যুর তথ্য তাদের কাছে নেই।

তবে নেপাল পর্যটন বোর্ড গতকাল ৬৫ জন মার্কিন নাগরিক নিখোঁজ এবং দুজনকে উদ্ধারের তথ্য দিয়েছে।

ইউক্রেনের ৬১ নাগরিকের খোঁজ নেই

নেপাল পর্যটন বোর্ডের হিসাবে, নেপালের দুর্যোগের ঘটনায় ইউক্রেনের ৬১ জন নাগরিক এখনো নিখোঁজ।

তবে নেপালে ইউক্রেনের দূতাবাস গতকাল জানিয়েছে, তাদের ৬২ জন নাগরিকের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। আগের হিসাবের তুলনায় এ সংখ্যা ছয়জন বেশি।

মালয়েশিয়ার ৫১, অস্ট্রেলিয়ার ৪১ জন

নেপাল পর্যটন বোর্ড জানিয়েছে, মালয়েশিয়ার ৫১ জন নাগরিক নিখোঁজ রয়েছেন।

এদিকে অস্ট্রেলিয়ার সহকারী অভিবাসনমন্ত্রী ম্যাট থিসলথওয়েট আজ বলেছেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে রাতারাতি নিখোঁজ অস্ট্রেলীয় নাগরিকের সংখ্যা বেড়ে ৪১ জন হয়েছে।

চীনের পশ্চিমাঞ্চলীয় তিব্বত অঞ্চলের গাইরং কাউন্টিতে আধা সামরিক পুলিশ সদস্যরা বন্দর থেকে দুই কিলোমিটার দূরের পাহাড়ের ঢালে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছেন। তিব্বত, গাইরং, চীন, ২৮ আগস্ট

যুক্তরাজ্যের ৩৩, লাটভিয়ার ২৯

নেপাল পর্যটন বোর্ড বলছে, দুর্যোগে যুক্তরাজ্যের ৩৩ জন এবং লাটভিয়ার ২৯ জন নাগরিক নিখোঁজ রয়েছেন।

কানাডার অন্তত ২৫ নাগরিক নিখোঁজ

গতকাল পর্যন্ত নেপালে নিখোঁজদের মধ্যে ২৫ জন কানাডীয় নাগরিক ছিলেন বলে জানিয়েছে দেশটির পর্যটন বোর্ড। তবে কানাডার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নেপাল ও তিব্বত মিলিয়ে এ সংখ্যা ৩০ বলেছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার ৯ জন

নেপাল পর্যটন বোর্ড জানিয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ার ৯ জন পর্যটক নিখোঁজ রয়েছেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও গত বুধবার জানিয়েছিল, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ৯ জন কর্মীর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

সিঙ্গাপুর, জার্মানি ও রাশিয়ার ২৬ জন

সিঙ্গাপুরের ৯ জন ও জার্মানির ৮ জন নাগরিক নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানিয়েছে নেপাল পর্যটন বোর্ড।

এদিকে রাশিয়ার দুজন নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এখনো দেশটির ৯ জন নাগরিক নিখোঁজ আছেন।

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আকস্মিক ভূমিধস-বন্যায় একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে আটকে পড়া এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছেন নেপালের সেনাবাহিনীর সদস্যরা। রাসুয়া জেলা, নেপাল, ২৮ আগস্ট

অন্যান্য দেশের নিখোঁজ নাগরিক

নেপাল পর্যটন বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারি তথ্য অনুযায়ী নেপালে নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার ৬ জন; জাপানের ৫ জন; নিউজিল্যান্ডের ৫ জন; ফ্রান্সের ৪ জন; স্পেনের ৩ জন; বেলজিয়ামের ২ জন (একজনকে উদ্ধার করা হয়েছে); হাঙ্গেরির ৩ জন, তবে নেপাল পর্যটন বোর্ডের হিসাবে ১ জন; পর্তুগালের ৩ জন (দেশটির সরকারের হিসাবে দুজনকে নিরাপদ অবস্থায় পাওয়া গেছে। নেপাল পর্যটন বোর্ডের হিসাবে নিখোঁজ ১ জন); নেদারল্যান্ডসের ২ জন; ইতালির ৩ জন (নেপাল পর্যটন বোর্ডের হিসাবে ১ জন নিখোঁজ এবং দুজন উদ্ধার); আয়ারল্যান্ডের ২ জন; কাজাখস্তানের ৩ জন; বেলারুশের ১ জন; ফিনল্যান্ডের ১ জন; ইসরায়েলের ১ জন; লিথুয়ানিয়ার ১ জন; ফিলিপাইনের ১ জন; সার্বিয়ার ১ জন; সুইজারল্যান্ডের ১ জন (অন্য একজনকে উদ্ধার করা হয়েছে); সুইডেনের ১ জন এবং ভিয়েতনামের ১ জন আছেন।

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অনেকের জাতীয়তা এখনো নিশ্চিত নয়

চীনের পক্ষ থেকে গতকাল প্রকাশিত নিখোঁজের হিসাব অনুযায়ী, সীমান্তের তিব্বত অংশে ২৬০ জন বিদেশি নাগরিক নিখোঁজ রয়েছেন। তবে তাঁদের জাতীয়তার বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

অন্যদিকে নেপালে নিখোঁজ হয়েছেন কিন্তু পর্যটক নন—এমন ব্যক্তিদের জাতীয়তাও এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

দুর্যোগের ব্যাপকতা ও যোগাযোগব্যবস্থা বিপর্যস্ত থাকায় নিখোঁজ ও নিহত ব্যক্তিদের প্রকৃত সংখ্যা আরও পরিবর্তিত হতে পারে।

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