মিয়ানমারের জান্তা সরকারের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মিন্ট সোয়ে মারা গেছেন

এপিব্যাংকক, থাইল্যান্ড

মিয়ানমারের জান্তা সরকারের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মিন্ট সোয়ে (৭৪) আজ বৃহস্পতিবার মারা গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। দেশটির জান্তার পক্ষ থেকে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

সাড়ে চার বছর আগে মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থান হয়। উৎখাত করা হয় গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকারকে। গ্রেপ্তার হন নোবেলজয়ী অং সান সু চিসহ গণতন্ত্রপন্থী নেতারা।

এরপরই মিয়ানমারের জান্তা জরুরি অবস্থা জারি করে। সেই সঙ্গে একজন জেনারেলকে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়। তিনিই মিন্ট সোয়ে।

মিয়ানমারের সামরিক তথ্য দপ্তর এক বিবৃতিতে বলেছে, বৃহস্পতিবার রাজধানী নেপিডোর একটি সামরিক হাসপাতালে মারা গেছেন মিন্ট সোয়ে।

মিন্ট সোয়ে দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। বছরখানেকের বেশি সময় আগে থেকে অসুস্থতার কারণে তিনি জনসম্মুখে আসছিলেন না। মনে করা হতো, তিনি দাপ্তরিক কাজও বন্ধ রেখেছিলেন।

সামরিক তথ্য দপ্তর পৃথক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রয়াত ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে। তবে তারিখ এখনো জানানো হয়নি।

এর আগে মঙ্গলবার মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে জানানো হয়, ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মিন্ট সোয়ের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক। তিনি গত ২৪ জুলাই থেকে নেপিডোর সামরিক হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যায় রয়েছেন।

মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের পর যেসব জান্তা কর্মকর্তার ওপর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, তাঁদের মধ্যে মিন্ট সোয়েও ছিলেন।

