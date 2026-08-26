নেপালে ভয়াবহ বন্যায় বিদেশিসহ ৩৮৪ পর্যটক নিখোঁজ, নিহত ১৭

নেপালে তিব্বত সীমান্তের কাছে ভয়াবহ বন্যায় আজ বুধবার ৩৮৪ জন পর্যটকের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এসব পর্যটকের বেশির ভাগই বিদেশি বলে জানিয়েছে নেপালের পর্যটন বোর্ড। এদিকে পুলিশ ১৭ জনের মরদেহ উদ্ধারের কথা জানিয়েছে।
পর্যটন বোর্ড বলেছে, ভ্রমণ সংস্থা ও কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে পাওয়া প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী তারা বন্যাকবলিত এলাকায় ৩৮৪ পর্যটক নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি শনাক্ত করেছে। তাঁদের মধ্যে ২৯১ জন বিদেশি আর ৯৩ জন নেপালের নাগরিক।
নিখোঁজ পর্যটকদের অবস্থান শনাক্ত করতে কর্তৃপক্ষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে পর্যটন বোর্ড জানিয়েছে।
এদিকে নেপালের পুলিশ বিবিসিকে বলেছে, ভয়াবহ এ বন্যার পর আজ সকালে বিভিন্ন জেলা থেকে ১৭টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।