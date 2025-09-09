কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
এশিয়া

নেপালের ত্রিভুবন বিমানবন্দরের সব ফ্লাইট বাতিল

তথ্যসূত্র:দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট

নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে আজ মঙ্গলবার কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এ ঘটনায় যাত্রীদের অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

ত্রিভুবন বিমানবন্দরের (টিআইএ) মহাব্যবস্থাপক হংস রাজ পান্ডে জানান, দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটের পর থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বন্ধ রয়েছে। এর আগে কোটেশ্বর এলাকার কাছে ধোঁয়া দেখা যায়। তিনি বলেন, ‘বিমানবন্দর বন্ধ করা হয়নি, আমরা সেটি বন্ধও করব না।’

বিমানকর্মীরা চলাচল সমস্যার কারণে বিমানবন্দরে পৌঁছাতে পারেননি। ফলে কোনো ফ্লাইট ছাড়তে পারেনি। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে দেশীয় বিমান সংস্থাগুলো সব ফ্লাইট স্থগিত করেছে। এর মধ্যে বুদ্ধ এয়ারও রয়েছে।

