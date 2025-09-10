কাতারে ইসরায়েলি হামলার তীব্র নিন্দা জাপানের

কাতারে অবস্থানরত হামাস নেতাদের লক্ষ্য করে চালানো ইসরায়েলি হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জাপান। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইওয়াইয়া তাকেশি বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাকেশি ইওয়াইয়া বুধবার এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন।
বিবৃতিতে বলা হয়, এ মুহূর্তে জরুরি অগ্রাধিকার হওয়া উচিত গাজায় যুদ্ধবিরতির বাস্তবায়ন ও জিম্মিদের মুক্তি। কাতারসহ সংশ্লিষ্ট দেশগুলো যখন এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, ঠিক তখনই দোহায় ইসরায়েলের এ ধরনের হামলার তীব্র নিন্দা জানায় জাপান।
জাপান মনে করে, ইসরায়েলের এ ধরনের পদক্ষেপ কূটনৈতিক প্রচেষ্টাগুলোকে দুর্বল করার পাশাপাশি কাতারের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। এটি শেষ পর্যন্ত পুরো আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাকেই বিপন্ন করছে।
উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কাতারের প্রতি সংহতি জানিয়েছে জাপান। একই সঙ্গে ইসরায়েলকে অবিলম্বে আলোচনায় ফিরে যুদ্ধবিরতি ও জিম্মিদের মুক্তির জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে দেশটি।
গত মঙ্গলবার ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস নেতাদের লক্ষ্য করে কাতারের রাজধানী দোহায় বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। গাজায় যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য জড়ো হওয়া হামাস নেতাদের লক্ষ্য করে এ হামলা চালানো হয়। হামলায় হামাস নেতা খলিল আল-হায়ার ছেলে, তাঁর তিন দেহরক্ষী ও কাতারের একজন নিরাপত্তাকর্মী নিহত হন।
পরিস্থিতির ওপর ঘনিষ্ঠ নজর রাখার কথা জানিয়ে জাপান স্পষ্টভাবে বলেছে, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই জাপান সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সন্ত্রাস ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বিনষ্টকারী যেকোনো পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে এবং উত্তেজনা কমাতে সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানায়।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, জাপান সরকার পরিস্থিতির আরও অবনতি রোধে প্রয়োজনীয় সব কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাতে বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি ওই অঞ্চলে জাপানি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হচ্ছে।