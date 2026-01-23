ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক তো লাম ১৪তম জাতীয় ১৪তম জাতীয় পার্টি কংগ্রেসে ভোটাভুটির আগে বক্তব্য রাখছেন তো লাম। ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক তো লাম ১৪তম জাতীয় ১৪তম জাতীয় পার্টি কংগ্রেসে ভোটাভুটির আগে বক্তব্য রাখছেন তো লাম। ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
এশিয়া

আরও পাঁচ বছরের জন্য ভিয়েতনামের নেতা নির্বাচিত হলেন তো লাম

রয়টার্স হ্যানয়

ভিয়েতনামের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতা হিসেবে আরও পাঁচ বছরের জন্য পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন তো লাম। আজ শুক্রবার পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সর্বসম্মত ভোটে তিনি আবারও দলপ্রধান নির্বাচিত হন। নতুন মেয়াদে তিনি সংস্কার জোরদার করে রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতিটির প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর অঙ্গীকার করেছেন।

একদলীয় রাষ্ট্র ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট জেনারেল সেক্রেটারি প্রধান সবচেয়ে ক্ষমতাধর পদ। পাঁচ বছর পরপর অনুষ্ঠিত দলীয় কংগ্রেসের শেষে নবগঠিত কেন্দ্রীয় নতুন পার্টি প্রধান নির্বাচিত করেন। এবার কমিটির ১৮০ সদস্যের সবাই ৬৮ বছর বয়সী তো লামের পক্ষে ভোট দেন।

নির্বাচিত হওয়ার পর নিজেকে সংস্কারপন্থী নেতা হিসেবে তুলে ধরে তো লাম বলেন, দলের পাশাপাশি রাষ্ট্রব্যবস্থার ভেতরে আরও সংস্কার দরকার। সততা, মেধা, সাহস ও দক্ষতানির্ভর একটি শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা আমার লক্ষ্য।

এর আগে সপ্তাহের শুরুতে দলীয় কংগ্রেসে দেওয়া ভাষণে তো লাম চলতি দশকে বছরে ১০ শতাংশের বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ঘোষণা করেন। আজ সেই লক্ষ্য দলীয় প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নিয়ে প্রশ্ন

কিন্তু বিনিয়োগকারী ও কূটনীতিকেরা তো লামের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যকে বেশ উচ্চাভিলাষী বলে মনে করেন। ভিয়েতনামভিত্তিক তহবিল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ডাইনাম ক্যাপিটালের চেয়ারম্যান ক্রেগ মার্টিন বলেন, লক্ষ্যটি ‘খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী’। তবে তিনি তো লামের ব্যবসাবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেন।

বিশ্বব্যাংক চলতি ও আগামী বছরে ভিয়েতনামের গড় প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৫ শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। গত বছর দেশটির প্রধান শেয়ারবাজার সূচক বেড়েছিল প্রায় ৪০ শতাংশ। চলতি বছর এখন পর্যন্ত তা ৫ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়েছে। তবে আজ তা সামান্য কমেছে।

২০২৪ সালের মাঝামাঝি দলীয় প্রধানের দায়িত্ব নেওয়ার পর তো লামের আমলে প্রবৃদ্ধি দ্রুত বেড়েছে। তাঁর প্রশাসনিক সংস্কার ও আমলাতান্ত্রিক জট কমানোর উদ্যোগকে অনেকে প্রশংসা করেছেন। তবে সংস্কারের ফলে কয়েক হাজার সরকারি কর্মচারী চাকরি হারান—তাই অনেকে তাঁর এসব উদ্যোগের সমালোচনা করেন।

অসন্তোষের বিষয়টি আঁচ করতে পেরে তো লাম আগেভাগে সেনাবাহিনীসহ দলের বিভিন্ন প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সমর্থন নিশ্চিত করেছেন বলে জানিয়েছেন এসব বিষয় সম্পর্কে জানেন এমন কয়েকজন কর্মকর্তা।

পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর দেওয়া ভাষণে তো লাম দলীয় ঐক্য বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। একই সঙ্গে তিনি দেশটির প্রেসিডেন্ট হওয়ারও চেষ্টা করছেন। বর্তমানে এই পদে রয়েছেন সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল। এ বিষয়ে শিগগির সিদ্ধান্ত আসতে পারে।

তো লামের পুনর্নির্বাচনের পর চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং অভিনন্দন জানিয়ে দুই দেশকে ‘অভিন্ন ভবিষ্যতের অংশীদার’ বলে উল্লেখ করেন।

আরও পড়ুন