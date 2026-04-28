যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান-আফগানিস্তানে পাল্টাপাল্টি হামলার অভিযোগ, হতাহত

চলমান যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে একে অপরের বিরুদ্ধে পাল্টাপাল্টি হামলার অভিযোগ তুলেছে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান।
আফগান তালেবান প্রশাসনের অভিযোগ, সোমবার দেশটির পূর্বাঞ্চলের কুনার প্রদেশে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। এতে অন্তত চারজন নিহত হয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের কর্মকর্তাদের অভিযোগ, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে গোলাগুলিতে অন্তত তিনজন বেসামরিক মানুষ আহত হয়েছেন।
তালেবান প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানের কুনার প্রদেশের রাজধানী আসাদাবাদে গোলাগুলি হয়েছে। সেখানকার সায়িদ জামালউদ্দিন আফগানি বিশ্ববিদ্যালয় ও বেশ কয়েকটি ঘরবাড়িতে হামলা হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, নারী ও শিশু আহত হয়েছে।
এর মধ্য দিয়ে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান—দুই পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠল। গত মার্চ মাসে কয়েক সপ্তাহের রক্তাক্ত সংঘাতের পর দুই পক্ষ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়।
তালেবানের উপমুখপাত্র হামদুল্লাহ ফিতরাত বলেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী মর্টার ও রকেট হামলা চালিয়েছে। এসব হামলায় ৪৫ জন আহত হয়েছেন।
তালেবানের এই উপমুখপাত্র সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলেন, ‘পাকিস্তানের এসব সামরিক হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। এতে সাধারণ মানুষ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে, এটি ক্ষমার অযোগ্য যুদ্ধাপরাধ।’
অন্যদিকে পাকিস্তানের তথ্য মন্ত্রণালয় হামলার খবরকে ‘স্পষ্ট মিথ্যা’ বলে নাকচ করে দিয়েছে। দাবি করা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো হামলা চালানো হয়নি।
পাকিস্তানের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একজন মুখপাত্র দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের ঘটনাটিকে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর সবচেয়ে ‘গুরুতর সংঘর্ষ’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।