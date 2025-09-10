নেপালের ত্রিভুবন বিমানবন্দর আবার চালু

নেপালের ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (টিআইএ) আবার চালু হয়েছে। দেশটির বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গণবিক্ষোভ শেষ হওয়ার এক দিন পর রাজধানী কাঠমান্ডুতে অবস্থিত নেপালের প্রধান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আজ বুধবার আবার চালু হয়েছে।
নেপালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও মেসেজ আদান–প্রদানের বিভিন্ন সাইট বন্ধ করে দেওয়া ও দুর্নীতির প্রতিবাদে জেন–জি প্রজন্মের তরুণেরা রাজপথে নামেন। বিক্ষোভ চলাকালে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সরকারি ভবনে ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া হয়। দুই দিনের তীব্র আন্দোলনে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি।
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে স্থগিত থাকা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইটগুলো ‘আজ থেকে আবার চালু হচ্ছে’। তবে এ বিষয়ে আর বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।
দ্য হিমালয়ান টাইমসের এক খবরে বলা হয়, ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আবার চালু হওয়ার পর নেপালের বুদ্ধ এয়ার ঘোষণা করেছে, তারা আগামীকাল বৃহস্পতিবার ভোর থেকে তাদের নিয়মিত ফ্লাইট পরিষেবা আবার চালু করবে।
এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তিতে নিশ্চিত করেছে, যাত্রীরা এখন তাঁদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, অন্যান্য অনলাইন পোর্টাল এবং ট্র্যাভেল এজেন্সির মাধ্যমে টিকিট বুক করতে পারবেন।
কাঠমান্ডু উপত্যকায় ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা ও নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দুই দিন বন্ধ থাকার পর এই ঘোষণা এল।
নিরাপত্তা কমিটির এক বৈঠকে কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থার অধীনে বিমানবন্দর পরিচালনার ছাড়পত্র মেলার পর আজ বুধবার সন্ধ্যায় বিমানবন্দর আবার চালু হয়।