গ্রেপ্তারের পর সন্দেহভাজনদের সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে রাখা হয়েছে
গ্রেপ্তারের পর সন্দেহভাজনদের সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে রাখা হয়েছে
এশিয়া

বন্ডাই হামলার পর সিডনিতে পুলিশের অভিযানে ৭ সন্দেহভাজন গ্রেপ্তার

প্রতিনিধিসিডনি

অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডাই সমুদ্রসৈকতে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী হামলার ক্ষত এখনো শুকায়নি। এর মধ্যে সিডনির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছেন সাত ব্যক্তি। তারা ‘সহিংস কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা’ করছিলেন—এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সিডনির লিভারপুল এলাকায় তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশের বিশেষ শাখা।

পুলিশ জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত বন্ডাই হামলার সঙ্গে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের সরাসরি কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে তারা বন্ডাইয়ের দিকে যাচ্ছিলেন বলে পুলিশের বার্তায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এমন অবস্থায় সিডনিজুড়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে। সরেজমিনে লিভারপুল এলাকায় দেখা গেছে, পুরো এলাকায় পুলিশের আনাগোনা বেশি।

হামলার পর ইহুদিবিদ্বেষ মোকাবিলায় পাঁচ দফা পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ। এর আওতায় যারা ঘৃণা ছড়ায় এবং সহিংসতা উসকে দেয়, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্কও ঘৃণা ছড়ানো ব্যক্তিদের ভিসা বাতিলের বিষয়ে আরও কঠোর ক্ষমতা পেতে যাচ্ছেন। পাশাপাশি নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ক্রিস মিন্স বন্দুক আইন আরও কঠোর করতে আগামী সপ্তাহে সংসদ অধিবেশনে প্রস্তাব তুলবেন।

Also read:সিডনির ‘বীর’ আহমেদ নিয়ে কী বলছেন তাঁর মা–বাবা

হামলায় নিহত ১০ বছর বয়সী মাটিল্ডাসহ চারজনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। হামলায় নিহত ৫০ বছর বয়সী অ্যাডাম স্মিথের পরিচয় শনাক্ত হয়েছে।

হামলায় আহত ১৫ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রয়েছে প্রশাসন।

অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডাই সমুদ্রসৈকতে গত রোববার দুজন বন্দুকধারী হামলা চালান। এতে অন্তত ১৬ জন নিহত হন।

Also read:সিডনির সৈকতে ছয়টি বন্দুক দিয়ে হামলা চালান বাবা-ছেলে
আরও পড়ুন