এশিয়া

হংকংয়ে সাগরে পড়ল কার্গো উড়োজাহাজ, নিহত ২

বিবিসি
হংকংয়ে সাগরে পড়ে দুই টুকরা হয়ে গেছে কার্গো উড়োজাহাজটি
ছবি: রয়টার্স

হংকং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি কার্গো উড়োজাহাজ রানওয়ে থেকে ছিটকে সাগরে পড়েছে। এ ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

দুর্ঘটনাকবলিত উড়োজাহাজটি এমিরেটসের ফ্লাইট ইকে৯৭৮৮, যা অ্যারোট্রান্সকারগো হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। এটা মূলত বোয়িংয়ের ৭৪৭-৪৮১ (বিডিএসএফ) মডেলের একটি যাত্রাবাহী উড়োজাহাজ। পরে কার্গোয় রূপান্তর করা হয়।

স্থানীয় সময় আজ সোমবার দিবাগত রাত ৩টা ৫০ মিনিটের দিকে উড়োজাহাজটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই থেকে হংকং পৌঁছায়। উত্তর দিকের রানওয়েতে নামার সময় একটি গাড়ির সঙ্গে উড়োজাহাজটির ধাক্কা লাগে।

হংকংয়ের সিভিল এভিয়েশন বিভাগ এক বিবৃতিতে জানায়, এ সময় বিমানবন্দরের দুজন কর্মী সাগরে পড়ে যান। তাঁরা ভূমিতে কর্মরত ছিলেন। পুলিশের বরাতে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, ওই দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে সেখানে মারা যান দুজনই।

দুর্ঘটনার সময় কার্গো উড়োজাহাজটিতে চারজন ক্রু ছিলেন। তাঁরা অক্ষত আছেন।
আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোয় প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, বিমানবন্দরঘেঁষা সাগরের তীরে পড়ে রয়েছে আছড়ে পড়া উড়োজাহাজটি। সেটা মাঝবরাবর ভেঙে দুই টুকরা হয়ে গেছে।

বিমানবন্দরের রানওয়েঘেঁষা সাগরে পড়ে আছে দুর্ঘটনাকবলিত কার্গো উড়োজাহাজটি

এ ঘটনা নিয়ে আজ স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তারিত জানাবে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

উড়োজাহাজটি যাত্রীবাহী ছিল। পরে সেটি কার্গোবাহী উড়োজাহাজে রূপান্তর করা হয়।

আরও পড়ুন