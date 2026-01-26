ফিলিপাইনে ৩৫৯ আরোহী নিয়ে ফেরিডুবি, ১৫ জনের মরদেহ উদ্ধার

ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলীয় বাসিলান প্রদেশে ৩৫০ জনের বেশি আরোহী নিয়ে একটি ফেরি ডুবে গেছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৫ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সেখানকার সরকারি কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন।
গতকাল রোববার দিবাগত মধ্যরাতে এমভি তৃষ্ণা ক্রেস্টিন ৩ নামের যাত্রীবাহী ফেরিটি ডুবে যায়। এ নৌযান বন্দরনগরী জাম্বোয়ানগা থেকে সুলুর দক্ষিণাঞ্চলের জোজো দ্বীপে যাচ্ছিল।
ডুবে যাওয়ার সময় ফেরিটিতে ৩৩২ জন যাত্রী ও ২৭ জন ক্রু ছিলেন। রোববার রাত ১টা ৫০ মিনিটে নৌযানটি থেকে বিপৎসংকেত পাওয়ার কথা জানায় ফিলিপাইনের কোস্টগার্ড। এর ঘণ্টা চারেক আগে সেটি জাম্বোয়ানগা ছেড়ে এসেছিল।
বাসিলান প্রদেশের বালুক-বালুক দ্বীপ থেকে প্রায় ১ নটিক্যাল মাইল (২ কিলোমিটার) দূরে থাকা অবস্থায় ফেরিটি ডুবে যায়। তখন আবহাওয়া বেশ ভালো ছিল বলেও জানা গেছে। কোস্টগার্ড জানিয়েছে, উদ্ধার করা ব্যক্তিদের অনেককে ওই দ্বীপে নেওয়া হয়েছে।
ফিলিপাইনের সাউদার্ন মিন্দানাও ডিস্ট্রিক্টের কোস্টগার্ডের কমান্ডার রোমেল দুয়া বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানান, এ ঘটনায় অন্তত ৩১৬ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। ১৫ জনের মৃত্যু নিশ্চিত হওয়া গেছে। বাকি ২৮ জন এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।
রোমেল আরও জানান, উদ্ধারকাজে সহায়তার জন্য কোস্টগার্ডের একটি উড়োজাহাজ যুক্ত করা হচ্ছে। নৌবাহিনী আর বিমানবাহিনীও উদ্ধারকাজে তাদের সম্পদ নিয়োজিত করছে।
বাসিলান প্রদেশের গভর্নর মুজিভ হাতামান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি ভিডিও ফুটেজ পোস্ট করেছেন। মিন্দানাওয়ের ইসাবেলা বন্দরে ধারণ করা ভিডিওটিতে দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের কয়েকজনকে নৌকা থেকে নামাতে দেখা যায়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্ট্রেচারে ছিলেন।
গভর্নর স্থানীয় একটি রেডিওকে জানান, উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের বেশির ভাগ সুস্থ আছেন। তবে বয়স্ক কয়েকজন মানুষকে জরুরি চিকিৎসা দিতে হয়েছে।