আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যার দায়ে মিয়ানমারকে অভিযুক্ত করেছে। গাম্বিয়ার দায়ের করা মামলার সাত বছর পর গত ১৯ নভেম্বর ৯-৬ ভোটে এ রায় আসে। আদালত জানান, ২০১৭ সালের 'ক্লিয়ারেন্স অপারেশন'-এ মিয়ানমার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশকে ধ্বংসের অভিপ্রায়ে হত্যা, ধর্ষণ, গুরুতর শারীরিক-মানসিক ক্ষতি ও সন্তান জন্মদানে বাধা দিয়েছে। এতে ৭ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। আইসিজে মিয়ানমারকে গণহত্যা প্রতিরোধ, অপরাধীদের বিচার, নিরাপদ প্রত্যাবাসন ও ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছে।