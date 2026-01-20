আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের একটি এলাকা
কাবুলে বিস্ফোরণে ৭ জন নিহত: আফগান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আল–জাজিরা

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে এক বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে ৭ জন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে তালেবান সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

রাজধানীর শহর-ই-নও এলাকায় গতকাল সোমবার এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এলাকাটি বিদেশি নাগরিকদের আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত এবং কাবুলের অন্যতম সুরক্ষিত এলাকা হিসেবে বিবেচিত।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আবদুল মতিন কানি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ৭ জন মানুষ নিহত হয়েছেন। তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পরে প্রকাশ করা হবে।

২০২১ সালে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পর তালেবান ক্ষমতায় এলে কাবুলসহ পুরো আফগানিস্তানে বিস্ফোরণের ঘটনা আগের চেয়ে অনেকটা কমে এসেছে। তবে আইএস (ইসলামিক স্টেট) এখনো দেশটিতে সক্রিয় রয়েছে। মাঝেমধ্যেই তারা এ ধরনের হামলা চালিয়ে থাকে।

২০২৫ সালে আফগানিস্তানে দুটি আত্মঘাতী হামলার ঘটনা ঘটেছিল। তালেবান দীর্ঘ সময় ধরে সশস্ত্র যুদ্ধের পর ক্ষমতায় এসে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিতে নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তবে হামলা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এসব হামলার অনেকগুলোর দায় স্বীকার করেছে আইএসের স্থানীয় শাখা।

