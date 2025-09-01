আফগানিস্তানের জালালাবাদ এলাকায় আজ সোমবারের ভূমিকম্পে আহত এক ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন
এশিয়া

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৬২২

রয়টার্স আল–জাজিরা

পাকিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য প্রদেশ কুনারে আঘাত হানা ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত ৬২২ জন নিহত হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের বরাতে এ খবর দিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স।

অবশ্য তালেবানশাসিত দেশটির রাষ্ট্রপরিচালিত সংবাদমাধ্যম রেডিও–টেলিভিশন অব আফগানিস্তানের (আরটিএ) বরাত দিয়ে ৫০০ জন নিহত হওয়ার তথ্য জানিয়েছে দোহাভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ ভূমিকম্পে আহত মানুষের সংখ্যা প্রায় এক হাজার।

যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএসের তথ্য অনুযায়ী, স্থানীয় সময় গতকাল রোববার রাত ১১টা ৪৭ মিনিটে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৮ কিলোমিটার গভীরে।

ওই ভূমিকম্পের পর রাতেই নানগারহার ও কুনার প্রদেশে অন্তত ১৩টি পরাঘাত অনুভূত হওয়ার কথা বিবিসিকে জানান স্থানীয় একজন বাসিন্দা।

পোলাদ নূরি নামে ২৮ বছরের একজন বিবিসিকে বলেন, ‘এমন শক্তিশালী ভূমিকম্প আমি আমার জীবনে আগে কখনো দেখিনি।’

ভূমিকম্পে আহত একজনকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাচ্ছেন কয়েকজন। জালালাবাদ বিমানবন্দর, আফগানিস্তান, ১ সেপ্টেম্বর

আফগানিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, প্রাথমিক খবরে জানা গেছে, কেবল একটি গ্রামেই ৩০ জনের প্রাণহানি হয়েছে।

ভূমিকম্পের পর উদ্ধার অভিযান চলছে। তবে ভূমিকম্পের পর দুর্গম পার্বত্য এলাকায় অনেক জায়গায় ভূমিধসে সড়ক বন্ধ হয়ে গেছে। এতে ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধারকাজ। আকাশপথে উদ্ধার অভিযান চালাতে সহায়তা দিতে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সহায়তা সংগঠনগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তালেবান সরকারের কর্মকর্তারা।

