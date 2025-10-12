সীমান্তে পাকিস্তানের সেনা ও তালেবানের মধ্যে গোলাগুলি

পাকিস্তান–আফগানিস্তান সীমান্তে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও তালেবান যোদ্ধাদের মধ্যে ব্যাপক গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে দুদেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। এ পরিস্থিতিতে উভয় পক্ষকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছে ইরান, কাতার ও সৌদি আরব।
এর আগে চলতি সপ্তাহে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে পাকিস্তানের বিমান হামলার ঘটনায় দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।
আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এনায়েতুল্লাহ খোয়ারিজমি গতকাল শনিবার রাতে বলেন, আফগান ভূখণ্ডে বারবার পাকিস্তানের সীমানা লঙ্ঘন ও বিমান হামলার জবাবে তালেবান ‘সফল প্রতিশোধমূলক অভিযান’ চালিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি বলেন, অভিযানটি মধ্যরাতে শেষ হয়েছে।
অন্যদিকে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসিন নাকভির দাবি, আফগানিস্তান বিনা উসকানিতে এ হামলা করেছে। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, পাকিস্তান প্রতিটি হামলার উপযুক্ত জবাব দিচ্ছে। বিস্তারিত আসছে...