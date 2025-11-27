এই রেস্তোরাঁয় একা গেলে খাবার পাওয়া যাবে না

অভিনব এক ঘোষণা দিয়ে বিতর্ক তৈরি করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার একটি রেস্তোরাঁ। একা খেতে গেলে কারও জন্য খাবার পরিবেশন করবে না তারা। রেস্তোরাঁটি বলছে, তারা ‘একাকিত্ব বিক্রি’ করে না।
এমনকি রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ যেসব গ্রাহক একা খেতে চান, তাঁদের জন্য চারটি শর্তও বেঁধে দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে, দুজনের খাবারের দাম একাই পরিশোধ করা, দুজনের খাবার একাই খাওয়া, কোনো বন্ধুকে ডাকা অথবা পরেরবার আসার সময় স্ত্রীকে সঙ্গে আনা।
বিতর্ক তৈরি করা রেস্তোরাঁটি দক্ষিণ কোরিয়ার দক্ষিণ জেওলা প্রদেশের ইউশা শহরে অবস্থিত।
কোরিয়ায় একা খাওয়ার প্রথাকে ‘হনবাপ’ নামে ডাকা হয়। সম্প্রতি এটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অনেকেই একা খাওয়ার স্বাধীনতাকে নিজের জন্য বেছে নিচ্ছেন। যদিও কিছু রেস্তোরাঁ এই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছে।
ওই রেস্তোরাঁর এমন সিদ্ধান্ত সামাজিক যোগাযোগের প্ল্যাটফর্মগুলোয় নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অনেকেই একা খাওয়া মানে একাকিত্ব, রেস্তোরাঁটির এমন দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছেন।
একটি বেলুনে রেস্তোরাঁটি লিখে রেখেছে, ‘আমরা একাকিত্ব বিক্রি করি না, দয়া করে একা আসবেন না।’
বিতর্ক তৈরি হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, দক্ষিণ কোরিয়ায় একা থাকার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্ট্যাটিস্টিকস কোরিয়ার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী মোট বাসাবাড়ির ২৯ শতাংশেই একজনমাত্র মানুষ থাকেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একজন লিখেছেন, ‘রেস্তোরাঁমালিকের চিন্তাভাবনা সেকেলে মনে হচ্ছে।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘একা খাওয়াকে কেন একাকিত্বের সমান মনে করা হচ্ছে?’
আরেকজন লিখেছেন, ‘রেস্তোরাঁটি ক্রেতাদের গুরুত্ব দেয় না।’ এত সমালোচনার মধ্যেও রেস্তোরাঁটির পক্ষে দাঁড়িয়েছেন আরেকজন। তিনি লিখেছেন, ‘রেস্তোরাঁর মালিক যদি অর্থনৈতিক চাপ নিতে চান, তাহলে তাদের পছন্দকে সম্মান জানানো উচিত।’
এ ধরনের ঘটনা দক্ষিণ কোরিয়ায় বেশ কয়েকবার ঘটেছে। সবচেয়ে সাম্প্রতিক ঘটনাটি গত জুলাই মাসের। ইয়োসুর একটি রেস্তোরাঁয় কর্মীরা একা খেতে আসা এক গ্রাহকের প্রতি রুক্ষ মন্তব্য করেন। তাঁরা নাকি বলেছিলেন, ‘তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন, আরও লোক আসছে।’
এ বছরের শুরুর দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আরেক রেস্তোরাঁর ঘটনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কারণ সাইনবোর্ডে লেখা ছিল, একা খেতে আসা গ্রাহকদের খাওয়ার সময় কোনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম দেখা নিষেধ।