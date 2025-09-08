নেপালে জেন–জি বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, নিহত অন্তত ৯

নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে জেন–জিদের বিক্ষোভ–সহিংসতায় অন্তত নয়জন নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার কাঠমান্ডুতে বিক্ষোভ–সহিংসতায় প্রাণহানির এই ঘটনা ঘটেছে বলে দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে।
কাঠমান্ডু পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, নেপালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধের প্রতিবাদ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তরুণেরা আজ কাঠমান্ডুতে বিক্ষোভ করেন। তাঁরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাধা পেরিয়ে পার্লামেন্ট প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়েন। তখন বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ও জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানের মুখে বিক্ষোভকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। পরে সংঘর্ষের প্রধান এলাকা বানেশ্বরসহ কাঠমাণ্ডুর বড় অংশজুড়ে কারফিউ জারি করে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।
(বিস্তারিত আসছে)