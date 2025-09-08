নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে পার্লামেন্ট প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ও জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ। ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে পার্লামেন্ট প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ও জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ। ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এশিয়া

নেপালে জেন–জি বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, নিহত অন্তত ৯

রয়টার্স

নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে জেন–জিদের বিক্ষোভ–সহিংসতায় অন্তত নয়জন নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার কাঠমান্ডুতে বিক্ষোভ–সহিংসতায় প্রাণহানির এই ঘটনা ঘটেছে বলে দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে।

কাঠমান্ডুতে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্সে আগুন দেওয়া হয়েছে। ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

কাঠমান্ডু পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, নেপালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধের প্রতিবাদ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তরুণেরা আজ কাঠমান্ডুতে বিক্ষোভ করেন। তাঁরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাধা পেরিয়ে পার্লামেন্ট প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়েন। তখন বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ও জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ।

কাঠমান্ডুতে পার্লামেন্ট ভবনের বাইরে সংঘর্ষের মধ্যে পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়েন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের হামলার মুখে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটি গাড়ির পেছনে গিয়ে আশ্রয় নেন পুলিশ সদস্যরা। ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানের মুখে বিক্ষোভকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। পরে সংঘর্ষের প্রধান এলাকা বানেশ্বরসহ কাঠমাণ্ডুর বড় অংশজুড়ে কারফিউ জারি করে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

(বিস্তারিত আসছে)

