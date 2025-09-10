নেপালের রাজনৈতিক সংকটে তরুণদের প্রিয় কে এই বালেন শাহ

প্রবীণ রাজনীতিবিদদের হাতে নিয়ন্ত্রিত নেপালের রাজনীতিতে কাঠমান্ডুর মেয়র বালেন্দ্র শাহ (বালেন শাহ নামে বেশি পরিচিত) একজন ব্যতিক্রমী তরুণ হিসেবে সামনে চলে এসেছেন। দেশটির অন্তর্বর্তী সরকারে তরুণদের প্রতিনিধি হিসেবে পছন্দের শীর্ষে উঠে এসেছেন তিনি।
রাজধানী কাঠমান্ডুর মেয়র ৩৫ বছর বয়সী বালেন সাবেক র্যাপার। তাঁকে প্রায়ই ইনস্টাগ্রাম ও জনসমক্ষে গাঢ় রঙের ব্লেজার ও সানগ্লাস পরা অবস্থায় দেখা যায়। তরুণদের ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে ৭৩ বছর বয়সী প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলির পদত্যাগের পর বালেন আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছেন।
বালেনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার এবং অলির স্থলাভিষিক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো অনেকের মধ্যে একজন হলেন রেওয়ান্ত অধিকারী। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, ‘আপনারই আমাদের নতুন প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত।’ তিনি আরও লেখেন, ‘নেপাল দীর্ঘজীবী হোক।’
আন্দোলন–বিক্ষোভ সহিংসতায় মোট ২৫ জন নিহত হয়েছেন বলে নেপালের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। এই বিক্ষোভ শুরু করেছিল ‘জেন–জি নেপাল’ নামের একটি গোষ্ঠী। দেশের ৩ কোটি জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি মানুষের বয়স ৩০ বছরের নিচে। এই গোষ্ঠীর প্রতি তরুণদের সমর্থন রয়েছে। কিন্তু যাঁদের বয়স তাঁদের প্রায় দ্বিগুণ, এমন রাজনীতিকেরাই প্রায়ই নেপালের প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকেন।
সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি ও সংবিধানবিশেষজ্ঞ বলরাম কে সি বলেন, হিমালয়ের এ দেশটির পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণের জন্য রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পাওদেলের সঙ্গে আলোচনায় ‘জেন–জি’ প্রজন্মের প্রতিনিধিদের মধ্যে বালেনেরও থাকা উচিত।
সাবেক বিচারপতির এই বক্তব্যের বিষয়ে বালেন বিস্তারিত কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি। তাঁর মুঠোফোন বন্ধ থাকায় বার্তা সংস্থা রয়টার্স তাঁর সঙ্গে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করতে পারেনি। তাঁর কার্যালয়ও সাক্ষাৎকারের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে।
বালেন পেশায় স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি ২০২২ সালের মেয়র নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন। তাঁর জয় নেপালের ঐতিহ্যবাহী দলীয় ব্যবস্থার প্রতি একটি বড় ধাক্কা ছিল। এরপরই তিনি রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতীকে পরিণত হন।
বালেন শাহর র্যাপ গানগুলোর মধ্যে ২০২০ সালে মুক্তি পাওয়া ‘বলিদান’ (অর্থাৎ ত্যাগ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইউটিউবে গানটি ১ কোটি ১০ লাখের বেশিবার দেখা হয়েছে। এই গানে দুর্নীতি, সামাজিক অবিচার এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার সমালোচনা করা হয়েছে।
ইনস্টাগ্রামে বালেনের আট লাখের বেশি অনুসারী রয়েছেন। ঘন শ্মশ্রুমণ্ডিত বালেন শাহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে বিক্ষোভকারীদের পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি কে পি শর্মা অলিকে ‘সন্ত্রাসী’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যিনি ‘ছেলে বা মেয়ে হারানোর যন্ত্রণা’ বোঝেন না।
অন্তর্বর্তী প্রতিনিধি
জেন–জি নেপাল গোষ্ঠীর তৈরি করা একটি খসড়া নীতিতে দ্রুত আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার এবং প্রায় ১৮ মাসের মধ্যে নেপালে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করতে একটি ‘নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন কর্তৃপক্ষ কাউন্সিল’ গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই কাউন্সিলে তরুণ ও বিক্ষোভ আন্দোলনের সম্ভাব্য প্রতিনিধি হিসেবে বালেন শাহর নাম অন্তর্ভুক্ত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের দেখা নথি অনুযায়ী, সরকার পরিচালনায় দক্ষ ব্যক্তি ও নাগরিক সমাজের নেতাদের পাশাপাশি এই পরিষদে বালেন শাহ থাকবেন।
বালেন বলেছেন, তিনি বিক্ষোভে যোগ দেননি। কারণ, সেসব বিক্ষোভ মূলত ২৬ বছরের কম বয়সী তরুণদের জন্য ছিল, যাঁরা তাঁদের তুলনায় তাঁকে একজন বয়স্ক মানুষ হিসেবে দেখেন। তবে তিনি যোগ করেন, তাঁদের কথা শোনা জরুরি।
গতকাল মঙ্গলবার বিক্ষোভকারীদের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জের বিষয়ে সতর্ক করে বালেন বলেন, ‘এখন আপনাদের প্রজন্মকে দেশের নেতৃত্ব দিতে হবে। প্রস্তুত থাকুন।’
১৯৯০ সালে কাঠমান্ডুতে জন্ম নেওয়া বালেন শাহ নেপালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেন। পরে ভারত থেকে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার্স করেন। ২০২৩ সালে টাইম সাময়িকী তাঁকে তাঁদের ‘শীর্ষ ১০০ উদীয়মান নেতা’র তালিকায় স্থান দেয়।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, মেয়র হিসেবে বালেনের দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগ, নগর সংস্কার এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শক্তিশালী উপস্থিতির মাধ্যমে পরিচিতি রয়েছে।
বালেন পথচারীদের জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন করেছেন, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কর ফাঁকির অভিযোগে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠদানের আরও উন্নয়নে চাপ দিয়েছেন।
তরুণ আইটি পেশাজীবী প্রমোদ কানডেল এক্সে বালেনকে উদ্দেশ করে লেখেন, ‘তরুণেরা চায়, এই পরিবর্তনের সময়ে আপনি সাময়িক মুখপাত্র হিসেবে এগিয়ে আসুন।’
প্রমোদ আরও লিখেছেন, ‘দীর্ঘ মেয়াদে, আমরা চাই আপনি...অন্যান্য দুর্নীতিমুক্ত নেতার সঙ্গে কাজ করুন। এমনকি তাঁদের অধীনেও কাজ করুন, যাঁরা যোগ্যতা, সততা ও দেশের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছেন।’