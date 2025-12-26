নতুন বছরে আরও বেশি ক্ষেপণাস্ত্র বানাবেন কিম

উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং–উন আগামী বছর দেশটিতে ক্ষেপণাস্ত্র বাড়ানো ও আধুনিকায়নের নির্দেশ দিয়েছেন। ক্ষেপণাস্ত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে নতুন কারখানা নির্মাণের আদেশ দিয়েছেন তিনি। আজ শুক্রবার দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।
রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ)-এর খবরে বলা হয়, শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে গোলাবারুদ কারখানা পরিদর্শন করেছেন কিম। রাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র ও গোলন্দাজ বাহিনী পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো পূরণের জন্য কিম কারখানাগুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন।
কেসিএনএর খবরে আরও বলা হয়, সশস্ত্র বাহিনীর চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পিয়ংইয়ংয়ের সামগ্রিক উৎপাদন সক্ষমতা আরও বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করেন কিম। সে লক্ষ্যে তিনি নতুন গোলাবারুদ কারখানা নির্মাণের নির্দেশ দেন।
উত্তর কোরীয় নেতা বলেন, ‘যুদ্ধ প্রতিরোধ সক্ষমতা জোরদার করতে ক্ষেপণাস্ত্র ও গোলা উৎপাদনের খাত সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিষয়।’
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পিয়ংইয়ং উল্লেখজনকভাবে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার সংখ্যা বাড়িয়েছে।
বিশ্লেষকদের মতে, এর লক্ষ্য হলো নির্ভুলভাবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানোর সক্ষমতা উন্নত করা, যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়াকে চ্যালেঞ্জ করা এবং ভবিষ্যতে রাশিয়ায় রপ্তানির সম্ভাবনা মাথায় রেখে অস্ত্রগুলোর পরীক্ষা চালানো।
পারমাণবিক সাবমেরিন কারখানা পরিদর্শন করেছেন বলে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে খবর প্রকাশের এক দিন পর কেসিএনএতে তাঁর গোলাবারুদ কারখানা পরিদর্শনের খবর এলো। পারমাণবিক সাবমেরিন কারখানা পরিদর্শনে গিয়ে কিম দক্ষিণ কোরিয়ার সাবমেরিন তৈরি–সংক্রান্ত ‘হুমকি’ মোকাবিলার অঙ্গীকার করেন।
একই সঙ্গে কিম ‘পানির তলদেশে চলার উপযোগী নতুন গোপন অস্ত্র’–সম্পর্কিত গবেষণার বিষয়েও তথ্য নেন।