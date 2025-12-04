করাচিতে সরাসরি ফ্লাইট চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ বিমান: পাকিস্তানে বাংলাদেশের হাইকমিশনার

পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ইকবাল হুসাইন খান নিশ্চিত করেছেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস ঢাকা থেকে করাচিতে সপ্তাহে তিনটি ফ্লাইট চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে। গতকাল বুধবার পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম দ্য নিউজকে তিনি এ কথা বলেছেন।
গতকাল পাকিস্তানের ফরেন সার্ভিসেস একাডেমিতে বক্তৃতা করেন ইকবাল হুসাইন। এরপর দ্য নিউজের সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। এ সময় ঢাকা-করাচি ফ্লাইট চালুর অগ্রগতি বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়।
জবাবে ইকবাল হুসাইন বলেন, ‘হ্যাঁ, আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি ফ্লাইট শুরু করছি। আমাদের জাতীয় বিমান সংস্থা করাচিতে সপ্তাহে তিনটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে।’
এ ক্ষেত্রে ভারতের আকাশসীমা ব্যবহার করা হবে কি না, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, যেভাবে ভারতীয় উড়োজাহাজ বাংলাদেশি আকাশসীমা ব্যবহার করতে পারে, একইভাবে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটগুলোও ভারতের আকাশসীমা দিয়ে উড়বে।
বিভিন্ন সূত্র বলছে, পাকিস্তানের ওপর ভারতের আকাশসীমা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে ঢাকায় সহসা পাকিস্তানি এয়ারলাইনসের ফ্লাইট চালুর সম্ভাবনা নেই।
এর আগে হাইকমিশনার ইকবাল হুসাইন খান ফরেন সার্ভিসেস একাডেমিতে বক্তৃতা দেন এবং তরুণ কূটনীতিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।
হাইকমিশনার বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় বাণিজ্য, যোগাযোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সীমিত প্রবেশাধিকার, সীমান্তে বিধিনিষেধ এবং আঞ্চলিক রাজনীতি এখনো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করছে।