উত্তর কোরিয়ায় ভাইস প্রিমিয়ারের ‘অযোগ্যতায়’ ক্ষুব্ধ কিম, তাৎক্ষণিক বরখাস্ত

উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং–উন একটি শিল্পকেন্দ্র পরিদর্শন এবং প্রকল্প উদ্বোধনকালে মন্ত্রিসভার এক ভাইস প্রিমিয়ারকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করেছেন। আজ মঙ্গলবার দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ এমন তথ্য দিয়েছে।
কেসিএনএর প্রতিবেদনে বলা হয়, গতকাল সোমবার রিয়ংসং মেশিন কমপ্লেক্সের আধুনিকীকরণ প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেন কিম জং–উন। সেখানে প্রকল্পের ধীরগতি দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে কিম মন্ত্রিসভার ভাইস প্রিমিয়ার ইয়াং সাং হোকে ‘ঘটনাস্থলেই’ বরখাস্ত করার নির্দেশ দেন।
কিম কর্মকর্তাদের প্রতি চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ ব্যাহত হওয়ার জন্য কিম অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণকারী কর্মকর্তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও অযোগ্যতাকে দায়ী করেন।
উত্তর কোরিয়ার নেতা অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণী কর্মকর্তাদের ‘নিষ্ক্রিয়তার’ কড়া সমালোচনা করেন।
ইয়াং সাং হোর অযোগ্যতার দিকে ইঙ্গিত করে কিম বলেন, ‘সহজ কথায় বলতে গেলে, এটি ছিল ছাগলের পেছনে গরুর গাড়ি জুড়ে দেওয়ার মতো, যা আমাদের নিয়োগপ্রক্রিয়ায় একটি ভুল ছিল। কারণ, গরুর গাড়ি গরুই টানে, ছাগল নয়।’
কিম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বর্তমান অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারকদের দিয়ে দেশের শিল্প পুনর্গঠন এবং প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন সম্ভব নয়। ক্ষমতাসীন দল এ বিষয়ে একটি ‘স্পষ্ট সিদ্ধান্তে’ পৌঁছেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
উত্তর কোরিয়ায় ক্ষমতাসীন দল তাদের কংগ্রেস (সম্মেলন) আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পাঁচ বছর পর এ কংগ্রেস হতে যাচ্ছে। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে।
গত মাসেও পিয়ংইয়ংয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে কিম অলস কর্মকর্তাদের তিরস্কার করেছিলেন এবং দুর্নীতি ও দীর্ঘদিনের অনিয়ম দূর করে একটি ‘স্বচ্ছ ও জনবান্ধব শাসনব্যবস্থা’ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেন।