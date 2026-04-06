জেন-জি আন্দোলন: নেপালের সাফল্য, বাংলাদেশের হতাশা

নেপালে বালেন্দ্র শাহ প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় বাংলাদেশি জেন-জি কর্মী উমামা ফাতেমা হতাশ। বাংলাদেশে তরুণদের বিক্ষোভে সরকার পতন হলেও, প্রায় দুই বছরেও রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জিত হয়নি; এনসিপি আশানুরূপ ফল করেনি। নেপালে ৪ বছরের আরএসপি বিপুল জয় পেয়ে জেন-জি নেতাদের পার্লামেন্টে এনেছে। নেপালি নেতারা জনসম্পর্ক ও ধারাবাহিকতাকে সাফল্যের কারণ বলছেন। বিশ্লেষকদের মতে, নেপালের জোট-বান্ধব নির্বাচন ও প্রতিষ্ঠিত দলের অবিশ্বস্ততা আরএসপিকে সফল করেছে। বাংলাদেশে এনসিপির বিতর্কিত জোট ও নির্বাচন-বিক্ষোভের দীর্ঘ ব্যবধান ব্যর্থতার কারণ।