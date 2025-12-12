জাপানে চার দিনের মধ্যে আবার শক্তিশালী ভূমিকম্প, সুনামি সতর্কতা জারি

জাপানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আজ শুক্রবার ৬ দশমিক ৭ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এ ঘটনায় সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
জাপানের আবহাওয়া অধিদপ্তর এ সুনামি সতর্কতা জারি করে বলেছে, ১ মিটার (৩৯ ইঞ্চি) উঁচু ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে।
এর আগে গত সোমবার রাতে একই এলাকায় ৭ দশমিক ৫ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। আজ স্থানীয় সময় বেলা ১১টা ৪৪ মিনিটে (০২৪৪ জিএমটি) আওমোরি উপকূলের কাছে নতুন ভূমিকম্পটি আঘাত হেনেছে। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ২০ কিলোমিটার (১২ মাইল) গভীরে।
সোমবারের ভূমিকম্পের পর সরকার বিশেষ সতর্কবার্তা জারি করে। সতর্কবার্তায় বলা হয়, রাজধানী টোকিওর পূর্বে চিবা এলাকা থেকে শুরু করে উত্তরের হোক্কাইদো পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় বসবাসকারী লোকজনকে এক সপ্তাহের মধ্যে আবারও শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানার আশঙ্কার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
আজকের ভূমিকম্প জাপানের ১ থেকে ৭ মাত্রার ‘ভূমিকম্প তীব্রতা সূচকে’ ৪ মাত্রা হিসেবে রেকর্ড করা হয়।
সোমবার রাতে আঘাত হানা ভূমিকম্পে ৩০ জনের বেশি মানুষ আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। ওই দিন রাত সোয়া ১১টার দিকে আঘাত হানা ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল আওমোরি প্রিফেকচারের পূর্ব উপকূলে এবং কেন্দ্রস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৫৪ কিলোমিটার গভীরে।
ভূমিকম্প থেকে সুনামি সতর্কতা জারির পর ইওয়াতে জেলায় সমুদ্র থেকে ৭০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত উঁচু ঢেউ আঘাত হানার খবর পাওয়া যায়।
উল্লেখ্য, জাপান ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ। সেখানে প্রাকৃতিক এ দুর্যোগ নৈমিত্তিক ব্যাপার হলেও সোমবার রাতের পর থেকে নড়েচড়ে বসেছে সরকার। বিশেষ করে আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে একই এলাকায় ৮ বা এর চেয়ে বেশি তীব্রতার ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে বলে সতর্কতা জারির পর।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের সতর্কবার্তায় আরও বলা হয়, সোমবারের ভূমিকম্প হোক্কাইদো ও উত্তর-পূর্ব জাপানের উপকূলবর্তী একটি খাদ বরাবর আঘাত হানে। সেখানে প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট উত্তর আমেরিকান বা ওখোৎস্ক প্লেটের নিচে ঢুকে গেছে। এ প্লেটের ওপর জাপানের প্রধান দ্বীপ হোনশু অবস্থিত।