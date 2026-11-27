ইরান যুদ্ধ ঘিরে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে হামলা থামছে না। সৌদি আরব ও ইয়েমেনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হুতিদের মধ্যেও সংঘাত চলছে। এমন পরিস্থিতিতে মক্কা প্রতিরক্ষা জোটের তিন সদস্যদেশ সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্কের কর্মকর্তারা আলোচনায় বসেছেন। শুক্রবার প্রথম দিনের আলোচনা হয়েছে। শনিবার শেষ দিনের আলোচনা হওয়ার কথা।
গত ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া ইরান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ৭ আগস্ট মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তিতে সই করে ইসলামাবাদ, রিয়াদ ও আঙ্কারা। চুক্তি অনুযায়ী, জোটের সদস্য তিন দেশের কোনো একটির ওপর সশস্ত্র হামলা হলে সেটিকে বাকি দুই দেশের ওপরও হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। চুক্তি সইয়ের পর এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো বৈঠকে বসেছে দেশগুলো।
ইসলামাবাদের বৈঠকে তিন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী অংশ নিচ্ছেন। থাকছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার, তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান ও সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান। সম্প্রতি এএফপিকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ বলেন, চুক্তি অনুযায়ী সৌদি আরবের জন্য যেকোনো হুমকি পাকিস্তান ও তুরস্কের জন্যও হুমকি। বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট।
কিন্তু চুক্তিতে যেমনটা বলা হয়েছে, সেভাবে সৌদি আরব হুতিদের হামলায় আক্রান্ত হওয়ার পরও পাকিস্তান ও তুরস্ক সরাসরি প্রতিরোধে এগিয়ে আসেনি। ৯ অক্টোবর পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সাজ্জাদ হায়দার খান বলেন, সৌদি আরবে অবস্থানরত পাকিস্তানি সেনারা হুতিদের ওপর হামলা চালাতে ইয়েমেনে প্রবেশ করবে না।
মক্কা চুক্তি হওয়ার আগে গত এপ্রিলে সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, পাকিস্তানের একটি সামরিক দল দেশটিতে পৌঁছেছে। ওই দলে যুদ্ধবিমান ও সহায়ক সামরিক উড়োজাহাজ ছিল। ২০২৫ সালে ইসলামাবাদ ও রিয়াদের মধ্যে সই হওয়া দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা চুক্তির আওতায় সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের কিং আবদুল আজিজ বিমানঘাঁটিতে পৌঁছায় পাকিস্তানের দলটি।
সিডনিভিত্তিক নিরাপত্তা বিশ্লেষক মুহাম্মদ ফয়সাল বলেন, সৌদিতে যে পাকিস্তানি সেনারা রয়েছেন, তার বড় একটি অংশই পুরোনো চুক্তির আওতায়। ইয়েমেনে সরাসরি অভিযান চালাতে পাকিস্তানকে কোনো চাপও দেয়নি রিয়াদ। তবে রিয়াদের কিং ফয়সাল সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজের গবেষক উমের করিম মনে করেন, পাকিস্তানের এই অবস্থান সৌদির প্রত্যাশা পূরণে যথেষ্ট নয়।
এখানেই পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মধ্যে একটি জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে বলে জানান উমের করিম। তিনি বলেন, হুতিদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান যত বেশি সামরিকভাবে জড়িয়ে পড়বে, যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ইসলামাবাদের কূটনৈতিক ভূমিকা তত দুর্বল হবে। ইরান ও সৌদির মধ্যে মধ্যস্থতার প্রচেষ্টাও বাধাগ্রস্ত হতে পারে। কারণ, হুতিদের প্রধান সমর্থক ইরান।
২১ নভেম্বর তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান বলেন, ইয়েমেনে সেনা মোতায়েনের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে রিয়াদকে প্রতিরক্ষা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।
২৪ নভেম্বর সৌদি আরবের বেসামরিক প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষ জানায়, হুতিদের হামলায় রিয়াদের একটি সুউচ্চ ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে ১১ জন আহত হন। সৌদি সরকারের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে দেশটিতে হুতিদের সন্দেহভাজন ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত ২৬ জন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ২৩ জনই বিমানবন্দরে হামলার ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন।
গত ৫ অক্টোবর রিয়াদে মক্কা চুক্তির সদস্যদেশগুলোর জরুরি বৈঠক হয়। সেখানে সদস্যদেশগুলোর মধ্যে সেনা ও সামরিক সক্ষমতা আদানপ্রদান এবং সৌদি আরবে দ্রুত সেগুলো মোতায়েন নিশ্চিত করার বিষয়ে একমত হয় কমিটি। ২১ নভেম্বর তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান বলেন, ইয়েমেনে সেনা মোতায়েনের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে রিয়াদকে প্রতিরক্ষা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।
আঙ্কারাভিত্তিক বিশ্লেষক ও আটলান্টিক কাউন্সিলের গবেষক ওমের ওজকিজিলচিক মনে করেন, ‘আপাতত এই জোট প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এখন পর্যন্ত সৌদি আরব কেবল প্রতিরক্ষামূলক সহায়তা চেয়েছে। তাই ইয়েমেনে হুতি যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক সামরিক অভিযানে মক্কা চুক্তিভুক্ত জোট অংশ নেবে বলে আমি মনে করি না।’
এই জোটের সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও তুলে ধরেছেন ওজকিজিলচিক। তিনি বলেন, মক্কা চুক্তিতে কোনো পরাশক্তি নেই। তাই এর সামরিক ও শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা সব সময়ই সীমিত থাকবে। কারণ, এটি মাঝারি শক্তির দেশগুলোর একটি জোট।
কিং ফয়সাল সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজের গবেষক করিম বলেন, ইরানের সঙ্গে সৌদি আরবের কূটনৈতিক যোগাযোগ ব্যর্থ হলে পাকিস্তানের ওপর চাপ বাড়তে পারে।
ইরান সরাসরি সৌদি আরবে হামলা চালালে পাকিস্তান কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে, সে বিষয়ে কিছু বলতে রাজি হননি খাজা আসিফ। তবে তিনি এ অঞ্চলের সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে ইসরায়েলের নাম উল্লেখ করেন। খাজা আসিফ বলেন, ইসরায়েলের দিক থেকে সংঘাত বা আগ্রাসনের আশঙ্কা রয়েছে। তাই এ অঞ্চলের দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।
কিং ফয়সাল সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজের গবেষক করিম বলেন, ইরানের সঙ্গে সৌদি আরবের কূটনৈতিক যোগাযোগ ব্যর্থ হলে পাকিস্তানের ওপর চাপ বাড়তে পারে। কূটনৈতিক যোগাযোগ ব্যর্থ হলে পাকিস্তানের ওপর হুতিদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ার চাপ বৃদ্ধি করতে পারে রিয়াদ। এতে ইরানের সঙ্গে পাকিস্তানের সুসম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হবে।
এই গবেষক আরও বলেন, পাকিস্তানের জন্য দুই পক্ষের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রতিদিনই কঠিন হয়ে উঠছে। কারণ, ইয়েমেন নিয়ে পাকিস্তান ও সৌদি আরবের উদ্বেগের বিষয়ে ইরান কোনো ছাড় দিতে চাইছে না। তবে এখনো পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায়নি, যেখানে সম্পর্ক পুরোপুরি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।