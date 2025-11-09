ফিলিপাইনে আঘাত হেনেছে সুপার টাইফুন ফাং ওয়াং, নিহত ২

ফিলিপাইনে আঘাত হেনেছে শক্তিশালী টাইফুন ফাং ওয়াং। এতে দুজনের নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ৯ লাখের বেশি মানুষকে।
রোববার রাতে আঘাত আগে ঘূর্ণিঝড়টিকে ‘সুপার টাইফুনে’ উন্নীত হয়। দেশটির আবহাওয়া সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ফাং ওয়াংয়ের কেন্দ্রের কাছাকাছি ঘণ্টায় ১৮৫ কিলোমিটার (১১৫ মাইল) বেগে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো গতি পৌঁছাচ্ছে ঘণ্টায় ২৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত।
ফিলিপাইনের সরকারি আবহাওয়া সংস্থা বলেছে, ফাং ওয়াংয়ের অগ্রভাগ দক্ষিণাঞ্চলের সবচেয়ে বড় দ্বীপ লুজনের অরোরা প্রদেশে স্থানীয় সময় রোববার রাত ১১টার পর আঘাত হানে। এখন সেটি লুজনের আরও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে।
এর আগে দিনভর উপকূলীয় অরোরা প্রদেশে উদ্ধারকারী দলগুলোর সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাসিন্দাদের নিরাপদ উঁচু জায়গায় চলে যেতে বলেছেন। বিভিন্ন এলাকায় সকাল থেকে প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছে।
কিছুদিন আগে আরেকটি শক্তিশালী টাইফুন ‘কালমায়েগি’তে ফিলিপাইনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মৃত্যু হয় অন্তত ২০৪ জনের, নিখোঁজ হন ১০৯ জন। গত শুক্রবার ঘূর্ণিঝড়টিতে ভিয়েতনামেও পাঁচজন মারা যান।