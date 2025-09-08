বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ থেকে রোববার পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখা গেছে
এশিয়া

দেশে দেশে রক্তিম চাঁদ

এএফপি বিবিসি

আকাশে চাঁদের অনন্য এক রূপ দেখেছেন বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ। রোববার রাতে চাঁদ পৃথিবীর ছায়ার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করেছে। চাঁদ যখন পৃথিবীর ছায়ায় পুরোপুরি ঢেকে যায়, তখন সেটি কালচে লাল রং ধারণ করে।

পৃথিবী যখন সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে চলে আসে, তখন চাঁদের ওপর পৃথিবীর ছায়া পড়ে। এ অবস্থাকে চন্দ্রগ্রহণ বলে। মেঘমুক্ত আকাশে খালি চোখেই মনোমুগ্ধকর এ দৃশ্য দেখা গেছে।

বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ থেকে রোববার পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখা গেছে। কোথাও কোথাও থেকে আংশিক চন্দ্রগ্রহণ দেখা গেছে।

পাকিস্তানের ইসলামাবাদ থেকে তোলা এই ছবিতে ‘ব্লাড মুন’ বা রক্তিম চাঁদ দেখা যাচ্ছে। চাঁদ যখন পৃথিবীর ছায়ায় পুরোপুরি ঢাকা পড়ে, তখন চিরচেনা রুপালি রং থেকে সেটি কালচে লাল রং ধারণ করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ভাষায় একে বলে ‘ব্লাড মুন’
জাপানের রাজধানী টোকিওতে ভোর হওয়ার আগে দিয়ে আকাশে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাচ্ছে। টোকিও স্কাইট্রির ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়েছে রক্তিম চাঁদ।

ভারত, বাংলাদেশ, চীন, জাপান, পাকিস্তান, রাশিয়া, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, পূর্ব আফ্রিকা এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলো থেকে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখা গেছে।

এই ছবিগুলোতে চীনের সাংহাইয়ে আকাশে চন্দ্রগ্রহণ শুরুর সময় থেকে ধাপে ধাপে পৃথিবীর ছায়ায় চাঁদের ঢুকে পড়ার মুহূর্ত দেখানো হচ্ছে। চাঁদ যখন পৃথিবীর ছায়ায় পুরোপুরি ঢাকা পড়ে যায়, তখন সেটি কালচে লাল রং ধারণ করে

রোববার রাতে টানা ৮২ মিনিট পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ স্থায়ী হয়। ২০২২ সালের পর এটিই দীর্ঘতম পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ।

রোববার রাতে উত্তর মেসিডোনিয়ার স্কোপিয়েতে জেমিদঝিই স্মৃতিস্তম্ভের ওপর দিয়ে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের সময় দেখা যাচ্ছে রক্তিম চাঁদ

উত্তর আমেরিকার দেশগুলো থেকে রোববার চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায়নি। আর আলাস্কার সুদূর পশ্চিমাঞ্চল থেকে আংশিক চন্দ্রগ্রহণ দেখা গেছে।

পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের সময় ইউক্রেনের ওডেসায় সৈকত থেকে আকাশে দেখা যাচ্ছে রক্তিম চাঁদ। সে চাঁদের ছায়া পড়েছে সমুদ্রের পানিতে
দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের আকাশে দেখা যাচ্ছে রক্তিম চাঁদ
