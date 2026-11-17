যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিন দিনের এশিয়া সফর শুরু করেছেন। মঙ্গলবার তিনি ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় আঞ্চলিক মিত্র ভারত, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ট্রাম্পের ম্যানিলা সফরের প্রতিবাদে সেখানে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে।
চীনের শেনজেনে বৃহস্পতিবার চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বহুল আলোচিত ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের আগে এ কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করলেন ট্রাম্প।
মধ্যবর্তী নির্বাচনে নিজ দল রিপাবলিকান পার্টির পরাজয় ও চলমান বাণিজ্য উত্তেজনার মধ্যেই ট্রাম্পের এই এশিয়া সফর বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। আগামীকাল শেনজেনে অ্যাপেক সম্মেলন শুরু হচ্ছে।
মঙ্গলবার ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত আসিয়ান সম্মেলনে যোগ দেন ট্রাম্প। এরই ফাঁকে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক জোট ‘কোয়াড’-এর বৈঠকেও অংশ নেন তিনি। এতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ যোগ নেন।
দুই বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত কোয়াড শীর্ষ সম্মেলনে মুক্ত ও স্থিতিশীল ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন ট্রাম্প। এ ছাড়া প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণে যৌথভাবে একটি নতুন ‘এআই অ্যাক্সেলারেটর’ চালুর ঘোষণা দেন তিনি। বৈঠকে সমুদ্র নিরাপত্তা ও সরবরাহব্যবস্থার বিষয়টি গুরুত্ব পায়। বিশ্লেষকদের মতে, চীনা ও রুশ নেতাদের মুখোমুখি হওয়ার আগে মিত্রদের পাশে নিয়ে ওয়াশিংটনের অবস্থান শক্ত করতেই ট্রাম্পের এ কৌশল।
কোয়াড বৈঠকের পর বুধবার আসিয়ান নেতাদের বিশেষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে ট্রাম্পের। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উন্নত চিপ রপ্তানিতে ওয়াশিংটনের নতুন কড়াকড়ি কিছুটা অসন্তোষ তৈরি করেছে। এর মধ্যেই ট্রাম্পের সফর ঘিরে ম্যানিলায় ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে। শত শত বিক্ষোভকারী ট্রাম্পের কুশপুত্তলিকা পোড়ান এবং যুক্তরাষ্ট্রের ‘প্যাক্স সিলিকা’ প্রকল্প বাতিলের দাবি জানান। তাঁদের অভিযোগ, প্রস্তাবিত এই এআই শিল্পাঞ্চল নির্মাণ করা হলে বহু আদিবাসী পরিবার বাস্তুচ্যুত হবে।
সফরে থাইল্যান্ডের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি আজ ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়রের সঙ্গে বৈঠক করবেন ট্রাম্প। এরপরই অ্যাপেক সম্মেলনে অংশ নিতে তিনি চীনের শেনজেনে পৌঁছাবেন, যেখানে সি ও পুতিনের সঙ্গে তাঁর বহুল প্রতীক্ষিত বৈঠক হবে।