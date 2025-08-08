প্রিজন ভ্যানে এরিন প্যাটারসন
কোরমা-পাস্তায় বিষ দিয়ে তিন দফায় স্বামীকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন এরিন

এএফপি সিডনি

অস্ট্রেলিয়ার সাম্প্রতিক সময়ে দণ্ডিত আলোচিত ‘মাশরুম খুনি’ এরিন প্যাটারসনের বিরুদ্ধে নতুন করে ভয়াবহ অভিযোগ সামনে এসেছে। তিনি তাঁর স্বামী সায়মন প্যাটারসনকেও বোলোনেজ পাস্তা ও চিকেন কোরমা কারির সঙ্গে বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ।

আজ শুক্রবার আদালতের গোপনীয়তা নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর এ তথ্য জানা গেছে।

এরিন প্যাটারসন নামের ওই গৃহবধূ ২০২৩ সালের জুলাইয়ে পারিবারিক আয়োজনে দুপুরের খাবার তৈরি করেন। খাওয়ার সময় ছিল হাসিঠাট্টা আর প্রার্থনা। কিন্তু এই খাবার খেয়ে কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর স্বামীর মা–বাবা ও বৃদ্ধ খালার মৃত্যু হয়।

স্বামীর মা–বাবা ও খালাকে প্রাণঘাতী বিষাক্ত ডেথ ক্যাপ মাশরুম মিশিয়ে গরুর মাংসের ওয়েলিংটন খাইয়ে হত্যা করার মামলায় ওই মাসেই দোষী সাব্যস্ত হন এই অস্ট্রেলীয় নারী।

খাবার পরিবেশনের আগে এরিনের আচরণ নিয়ে একাধিক অভিযোগ তোলা হলেও তাঁকে ‘ন্যায়বিচার’ পাওয়ার সুযোগ দিতে সেসব জুরি বোর্ডের সামনে উপস্থাপন করা হয়নি।

তবে আজ সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ক্রিস্টোফার বিয়েল এসব অভিযোগ গোপন রাখার আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন।

পুলিশ বলছে, ২০২১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে এরিন তিনবার তাঁর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া স্বামী সায়মনকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিচারের সময় এই অভিযোগের বিষয়ে শোনা যায়নি।

নতুন প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে, এরিন একাধিকবার সায়মনকে বিষ মেশানো বোলোনেজ পাস্তা, চিকেন কারি ও সবজি পরিবেশন করেছেন।

গত বছরের অক্টোবরে এক প্রাক্‌বিচার শুনানিতে সায়মন বলেছিলেন, এরিন তাঁকে নিজ হাতে রান্না করা কয়েক পদের তরকারি খাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন।

গোপন সাক্ষ্যে সায়মন বলেন, ‘আমার মনে আছে, এরিন বলেছিলেন যে এই তরকারির স্বাদ নেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, ভবিষ্যতে আমাদের স্বাদ অনুযায়ী তরকারি রান্না করা।’

২০২২ সালে এক ক্যাম্পিং ট্রিপে এরিনের পরিবেশন করা হালকা চিকেন কোরমা খাওয়ার পর সায়মন অসুস্থ হয়ে পড়েন। সায়মন বলেন, প্রথমে খুব গরম লাগছিল, বিশেষ করে মাথায়। তারপর বমি বমি ভাব হচ্ছিল। হঠাৎ করে বমি করতে হয়েছিল।

এ ঘটনার পর সায়মন কোমায় চলে যান। তাঁকে বাঁচাতে অন্ত্রের একটি অংশ অপসারণে জরুরি অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল।

পরে চিকিৎসক ক্রিস্টোফার ফোর্ডকে সায়মন বলেন, তাঁর সন্দেহ হচ্ছে, এরিন ইচ্ছাকৃত তাঁকে বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টা করছেন।

গত বছর প্রাক্‌বিচার শুনানিতে চিকিৎসক ক্রিস্টোফার ফোর্ড বলেন, একবার সায়মনকে এরিন ঘরে তৈরি কুকিজ পাঠান। সায়মন কুকিগুলো খেতে ভয় পাচ্ছিলেন। কারণ, তিনি সন্দেহ করছিলেন যে এতে বিষ থাকতে পারে। তাঁদের ভ্রমণের সময় এরিন একাধিকবার ফোন করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি কুকিগুলো খেয়েছেন কি না।

এরপর যখন সায়মনের মা-বাবা ও আত্মীয় এরিনের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন সায়মন নিজের পরিবারকে আগের এই সন্দেহের কথা জানান।

সায়মনের এক স্বজন রুথ ডুবোয়া আদালতে বলেন, ‘সায়মন বলতে চেয়েছিলেন, তাঁর আগের অসুস্থতাগুলো সম্ভবত এমন কোনো কারণেই হয়েছিল। এই আশঙ্কা তিনি করেছিলেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন, এরিনের রান্না করা খাবার খাওয়া তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি খুব অনুতপ্ত ছিলেন যে আমাদের আগে এসব কিছু বলেননি।’

এরিনের বিচার শুরুর আগেই প্রসিকিউটররা এসব অভিযোগ বাতিল করে দেন। কঠোর বিধিনিষেধের কারণে গণমাধ্যমও কোনো খবর প্রকাশ করতে পারেনি।

প্রাণঘাতী ছত্রাক

২০২৩ সালের জুলাই মাসে এরিন একটি ঘরোয়া মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন, যেখানে শুরুটা হয় প্রার্থনা ও হাস্যরসের মাধ্যমে। কিন্তু শেষ হয় তিনজনের মৃত্যু দিয়ে।

১২ সদস্যের একটি জুরিবোর্ড সায়মনের মা–বাবা ডন ও গেইল প্যাটারসন এবং তাঁর খালা হিদার উইলকিনসনকে হত্যার অভিযোগে ৫০ বছর বয়সী এরিনকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

এ ছাড়া এরিনকে হিদারের স্বামী ইয়ান উইলকিনসনকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ইয়ান একজন খ্যাতনামা ব্যাপ্টিস্ট যাজক।

সায়মনকেও একই মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি অস্বস্তি বোধ করায় যাননি।

এরিনের বিচার নিয়ে শুধু অস্ট্রেলিয়া নয়, গোটা বিশ্বে হইচই পড়ে যায়। নিউইয়র্ক থেকে শুরু করে নয়াদিল্লি পর্যন্ত বহু সংবাদমাধ্যম এই ‘মাশরুম মার্ডার’ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ট্রু-ক্রাইম পডকাস্টার ও ডকুমেন্টারি নির্মাতারা ভিড় করেন ভিক্টোরিয়ার ছোট্ট শহর মরওয়েলে।

দীর্ঘ দুই মাস বিচার চলাকালে এরিন বারবার দাবি করেন, বিফ ওয়েলিংটন রান্না ও পেস্ট্রিতে ‘ভুল করে’ বিশ্বের সবচেয়ে প্রাণঘাতী ছত্রাক ডেথ ক্যাপ মাশরুম পড়ে গিয়েছিল।

ডেথ ক্যাপ মাশরুম দেখতে নিরীহ হলেও পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত ছত্রাক হিসেবে পরিচিত। অনেক সময় এটিকে খাওয়ার উপযোগী মাশরুমের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা যায়। এতে একধরনের মিষ্টি স্বাদ থাকে, যা এর ভয়ংকর বিষাক্ততাকে আড়াল করে রাখে।

এরিন প্যাটারসন ২৫ আগস্ট আদালতে হাজির হবেন। বিচারে তাঁর সাজা কত দীর্ঘ হবে, সেদিন সে বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

সাজা ঘোষণার ২৮ দিনের মধ্যে এরিনের আইনজীবীরা তাঁর সাজা ও দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ পাবেন।

