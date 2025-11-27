হংকংয়ে আগুনে পুড়ে যাওয়া ওয়াং ফুক কমপ্লেক্সের ভবনগুলো থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকালেও ধোঁয়া উঠতে দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও ছোট ছোট আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে
হংকংয়ে আগুনে পুড়ে যাওয়া ওয়াং ফুক কমপ্লেক্সের ভবনগুলো থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকালেও ধোঁয়া উঠতে দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও ছোট ছোট আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে
১৮ ঘণ্টা পরও হংকংয়ে আবাসিক কমপ্লেক্সের আগুন নেভেনি, ৩ জন গ্রেপ্তার

বিবিসিরয়টার্স

হংকংয়ের তাই পো এলাকায় আগুনে পুড়ে যাওয়া বহুতল ভবন কমপ্লেক্স থেকে আজ বৃহস্পতিবার ভোরেও ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে। নগরীতে তিন দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ এ অগ্নিকাণ্ডে এখন পর্যন্ত ৪৪ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন অন্তত ৪৫ জন এবং নিখোঁজ রয়েছেন ২৭৯ জন।

গতকাল বুধবার রাতে হতাহতের এ খবর জানান হংকং শহরের প্রধান নির্বাহী জন লি।

হংকং ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, স্থানীয় সময় গতকাল বেলা ২টা ৫১ মিনিটে তারা প্রথম বহুতল ভবনে আগুন লাগার খবর পায়।

আগুন লাগার পর কমপ্লেক্সের শত শত বাসিন্দাকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যাঁদের পুনর্বাসন প্রয়োজন পড়বে, তাঁদের জন্য জরুরি আবাসন বরাদ্দ করা হচ্ছে।

আজ সকাল ৮টায়ও ভবনগুলো থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখা গেছে। বহুতল ভবনের কোথাও কোথাও ছোট ছোট আগুনের শিখা তখনো দেখা যাচ্ছিল। ফায়ার সার্ভিসের বেশ কয়েকটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

ফায়ার সার্ভিস থেকে বলা হয়েছে, চারটি ভবনের আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে। তবে আগুন পুরোপুরি নিভিয়ে ফেলতে তাদের আজ সারা দিন লাগতে পারে। ওয়াং ফুক কমপ্লেক্সে থাকা আটটি ভবনের চারটি আগুনে পুরোপুরি পুড়ে গেছে, আরও তিনটি ভবন আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ওয়াং ফুক কমপ্লেক্সের ভবনগুলো থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকালেও ধোঁয়া উঠতে দেখা যাচ্ছে। ছবিটি স্থানীয় সময় সকাল ৮টায় তোলা

বিবিসির খবরে বলা হয়, আজ ভোর থেকেই ওয়াং ফুক কমপ্লেক্সের অনেক বাসিন্দা ঘটনাস্থলে জড়ো হতে শুরু করেন। আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই তাঁরা ভবন থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছিলেন। অনেকে রাতে বন্ধু বা স্বজনদের বাড়িতে অবস্থান করে ভোরে নিজেদের বাড়িঘরের ক্ষয়ক্ষতি দেখতে ঘটনাস্থলে আসেন।

আগুন লাগার পর ওই কমপ্লেক্সের শত শত বাসিন্দাকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যাঁদের পুনর্বাসন প্রয়োজন পড়বে, তাঁদের জন্য জরুরি আবাসন বরাদ্দ করা হচ্ছে।

কোথা থেকে বা কী কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা এখনো জানা যায়নি। এ ঘটনায় পুলিশ একটি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের দুই পরিচালক ও একজন প্রকৌশলীকে গ্রেপ্তার করেছে।

এদিকে রাতভর চেষ্টার পর ফায়ার সার্ভিস বহুতল ভবন কমপ্লেক্সের চারটি ভবনের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে। সেখানে মোট আটটি বহুতল ভবন রয়েছে।

এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলেছে, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৪৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ওয়াং ফুক কমপ্লেক্সের ভবনগুলোর আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস

গতকাল স্থানীয় সময় দুপুরের দিকে শহরের তাই পো এলাকায় আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। তারা এ অগ্নিকাণ্ডে ৫ মাত্রার সতর্কতা জারি করেছিল। এটা অগ্নিকাণ্ডে সর্বোচ্চ সতর্কতা। ১৭ বছর আগে সর্বশেষ হংকং এ মাত্রার সতর্কতা জারি করে।

ঘটনাস্থলের আশপাশের ১৩টি স্কুল আজ বন্ধ রাখা হয়েছে।

