ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় এই অফিস ভবনটিতে আগুন লাগে। ৯ ডিসেম্বর ২০২৫
এশিয়া

ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় বহুতল অফিস ভবনে আগুন, নিহত ২২

বিবিসি

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় বহুতল একটি অফিস ভবনে আগুন লেগে অন্তত ২২ জন নিহত হয়েছেন। দেশটির পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে। আগুন নেভানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজ চলমান আছে।

জাকার্তার পুলিশ প্রধান সুসাতিও পুরনোমো কনদ্রো জানান, রাজধানীর সাত তলা অফিস ভবনটিতে মঙ্গলবার স্থানীয় সময় বিকেলে আগুন লাগে। তিনি জানান, ওই সময় কিছু শ্রমিক দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন।

পুলিশ ধারণা করছে, ভবনটির প্রথম তলায় ব্যাটারি বিস্ফোরণের পর আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে আগুন উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ওই ভবনে ড্রোন নির্মাণের একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

পুলিশ প্রধান সুসাতিও বলেন, নিহতদের বেশিরভাগই নারী। তাঁদের মধ্যে একজন অন্তঃসত্ত্বা নারীও রয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, দগ্ধ হয়ে  নয় বরং ধোঁয়ার কারণে শ্বাসরোধ হয়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।

