সিঙ্গাপুরে হাসপাতালে পুরুষ দর্শনার্থীর শ্লীলতাহানির দায়ে ভারতীয় নার্সকে কারাদণ্ড, বেত্রাঘাত

সিঙ্গাপুরের নামী একটি হাসপাতালের স্টাফ নার্স হিসেবে কর্মরত এক ভারতীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে এক পুরুষ দর্শনার্থীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত ওই নার্সকে এক বছর দুই মাসের কারাদণ্ড ও দুই ঘা বেত্রাঘাতের সাজা দেওয়া হয়েছে।
৩৪ বছর বয়সী এলিপে শিবা নাগু গত জুন মাসে র্যাফেলস হাসপাতালে এক পুরুষ দর্শনার্থীর শ্লীলতাহানি করেন বলে অভিযোগ। তিনি ভুক্তভোগীকে ‘জীবাণুমুক্ত’ করার অজুহাত দেখিয়ে শ্লীলতাহানি করেছেন বলে ‘দ্য স্ট্রেইটস টাইমস’ সংবাদপত্রের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।
ওই ঘটনার পরপরই ওই ভারতীয় নার্সকে দায়িত্ব থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।
আদালতকে জানানো হয়, ওই ঘটনার কারণে ভুক্তভোগীর মনে বারবার সেই মুহূর্তের কথা মনে পড়ে। ভুক্তভোগীর বয়সসহ অন্যান্য বিবরণ আদালতের নথিপত্র থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
ডেপুটি পাবলিক প্রসিকিউটর (ডিপিপি) ইউজিন ফুয়া বলেন, ভুক্তভোগী ব্যক্তি গত ১৮ জুন হাসপাতালে ভর্তি তাঁর দাদাকে দেখতে নর্থ ব্রিজ রোডের ওই হাসপাতালে গিয়েছিলেন।
স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ভুক্তভোগী দর্শনার্থী রোগীর শৌচাগার ব্যবহার করছিলেন। সে সময় এলিপে শৌচাগারের ভেতরে উঁকি দেন।
ডিপিপি ফুয়া বলেন, ভুক্তভোগীকে ‘জীবাণুমুক্ত’ করার অজুহাত দেখিয়ে এলিপে তাঁর হাতে সাবান নেন এবং ওই ব্যক্তির শ্লীলতাহানি করেন।
আদালতকে জানানো হয়েছে, ভুক্তভোগী এতটাই হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি নড়াচড়া করতে পারছিলেন না।
ওই ঘটনার পর ভুক্তভোগী তাঁর দাদার বিছানার কাছে ফিরে যান।
এরপর কী হয়েছিল, তা আদালতের নথিতে প্রকাশ করা হয়নি। তবে ঘটনাটি ২১ জুন রিপোর্ট করা হয়। এর দুই দিন পর এলিপেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
শুক্রবার আদালত এলিপেকে এক বছর দুই মাসের কারাদণ্ড এবং দুই ঘা বেত্রাঘাতের সাজা দিয়েছেন।