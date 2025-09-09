বিক্ষোভকারীদের আলোচনায় বসার আহ্বান নেপালের সেনাপ্রধানের

চলমান সংকটের সমাধান খুঁজে বের করতে বিক্ষোভকারীদের আলোচনার টেবিলে বসার আহ্বান জানিয়েছেন নেপালের সেনাপ্রধান জেনারেল অশোক রাজ সিগডেল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক ভিডিও বার্তায় সেনাপ্রধান এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জাতীয় ঐক্য ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় সেনাবাহিনী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
নেপালের সেনাপ্রধান বলেন, বিক্ষোভে ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। এ অবস্থায় বিক্ষোভকারীদের সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, জাতীয় ঐক্য নিশ্চিত করা এবং প্রাণহানি ও সম্পদের যেন কোনো ক্ষতি না হয়, তা আমাদের সবার দায়িত্ব।’
নেপালের বর্তমান পরিস্থিতিকে ‘অস্বাভাবিক’ উল্লেখ করে উত্তেজনা স্বাভাবিক করতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সেনাপ্রধান। বিক্ষোভের সময় নিহত ব্যক্তিদের প্রতি গভীর সমবেদনাও জানান তিনি।
বেশ কয়েকটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রতিবাদে এবং সরকারের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে গতকাল সোমবার নেপালের হাজার হাজার মানুষ রাজধানী কাঠমান্ডুসহ সারা দেশে রাজপথে নেমে আসেন।
বিক্ষোভ দমনে কঠোর হয় সরকার। বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চলে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ১৯ জন নিহত হন। আহত হন আরও কয়েক শ বিক্ষোভকারী। এ অবস্থায় দেশের পরিস্থিতি দ্রুতই সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।
বিক্ষোভের মুখে আজ মঙ্গলবার পদত্যাগ করেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি। তাঁর পদত্যাগের ঘোষণার আগেই সকালে বিক্ষোভকারীরা ভক্তপুরের বালকোট এলাকায় তাঁর ব্যক্তিগত বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেন। এ ছাড়া পার্লামেন্ট, প্রেসিডেন্ট ভবনসহ বিভিন্ন সরকারি ভবন ও স্থাপনায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন বিক্ষোভকারীরা।