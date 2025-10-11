অস্ট্রেলিয়ায় উড্ডয়নের পরপরই ব্যক্তিগত উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত, মালিক স্ত্রীসহ নিহত

অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যে উড্ডয়নের পরপরই ব্যক্তিগত একটি ছোট উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে আগুন ধরে যায়। এতে পাইলট, তাঁর স্ত্রীসহ মোট তিনজন নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার সকালে সিডনির উপশহর ওলনগংয়ের দক্ষিণে শেলহারবার বিমানবন্দরে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন উড়োহাজাজের মালিক ও পাইলট অ্যান্ড্রু কনরস, তাঁর স্ত্রী জুলিয়ান কনরস এবং অপর যাত্রী কলিন ম্যাকলাকলান।
প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, উড়োজাহাজটি উড্ডয়নের পর প্রায় ৩০ মিটার ওপরে ওঠার পরই হঠাৎ নিচে নেমে আসে। এরপর বাঁ ডানাটি রানওয়েতে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে উড়োজাহাজটিতে আগুন ধরে যায়।
ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ছবিতে দেখা গেছে, রানওয়ের ওপর উড়োজাহাজের পুড়ে যাওয়া ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এর ওপর পানি ছেটাচ্ছেন।
লেক ইলাওয়ারা পুলিশ জেলার প্রধান পরিদর্শক অ্যারন ওয়ান্ডারলিচ ঘটনাস্থলটিকে ‘ভয়াবহ’ এবং ঘটনাটিকে ‘অত্যন্ত দুঃখজনক’ বলে বর্ণনা করেছেন।
অস্ট্রেলিয়ান ট্রান্সপোর্ট সেফটি ব্যুরো (এটিএসবি) দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে একটি তদন্ত দল গঠন করেছে। ব্যুরোর প্রধান কমিশনার অ্যাঙ্গাস মিচেল জানান, ১৯৭৫ সালের দিকে তৈরি পাইপার চেরোকি ল্যান্স মডেলের উড়োজাহাজটির রক্ষণাবেক্ষণের রেকর্ড এবং পাইলটের যোগ্যতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।