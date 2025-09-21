আফগানিস্তানের বাগরাম সামরিক ঘাঁটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তির সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন আফগান তালেবান সরকারের এক কর্মকর্তা। আজ রোববার স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে তালেবান সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিফ অব স্টাফ ফাসিহউদ্দিন ফিতরাত বলেন, এই ঘাঁটি নিয়ে কোনো চুক্তি সম্ভব নয়।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাবেক এই মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ফিরিয়ে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার পর তালেবান সরকারের এই কর্মকর্তা এ কথা বলেন।
বাগরাম ঘাঁটি ফিরিয়ে না দিলে গতকাল শনিবার ট্রাম্প আফগানিস্তানকে শাস্তির হুমকি দেন। তবে কী ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে, তা তিনি উল্লেখ করেননি। এর মাত্র কয়েক দিন আগে যুক্তরাজ্যে রাষ্ট্রীয় সফরকালে তিনি বাগরাম ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন।
৭৯ বছর বয়সী এই নেতা নিজের মালিকানাধীন ‘ট্রুথ সোশ্যাল’ প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন, ‘আফগানিস্তান যদি যারা বাগরাম বিমানঘাঁটি তৈরি করেছে, সেই যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এটি ফিরিয়ে না দেয়, তবে খারাপ কিছু ঘটবে!’
এর প্রতিক্রিয়ায় আজ আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিফ অব স্টাফ ফাসিহউদ্দিন ফিতরাত বলেন, ‘কিছু লোক’ একটি ‘রাজনৈতিক চুক্তি’র মাধ্যমে ঘাঁটিটি ফিরিয়ে নিতে চান। তিনি বলেন, ম্প্রতি কিছু লোক বলেছেন যে তাঁরা বাগরাম বিমানঘাঁটি ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আফগানিস্তানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিফ অব স্টাফ বলেন, ‘আফগানিস্তানের এক ইঞ্চি মাটি নিয়েও কোনো চুক্তি সম্ভব নয়। আমাদের এর কোনো প্রয়োজন নেই।’
আফগানিস্তানের বৃহত্তম বিমানঘাঁটি বাগরাম ছিল তালেবানদের বিরুদ্ধে মার্কিন নেতৃত্বাধীন যুদ্ধ পরিচালনার মূল কেন্দ্র। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ২০০১ সালে আফগানিস্তানে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। এই যুদ্ধের মাধ্যমে তালেবান সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল যুক্তরাষ্ট্র।
পরে তালেবানদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে হওয়া চুক্তির অংশ হিসেবে ২০২১ সালের জুলাইয়ে মার্কিন ও ন্যাটো সেনারা বিশৃঙ্খলভাবে বাগরাম সামরিক ঘাঁটি ছেড়ে যান। গুরুত্বপূর্ণ এই বিমানঘাঁটি হাতছাড়া হওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরই আফগান সামরিক বাহিনী ভেঙে পড়ে এবং তালেবানরা আবার ক্ষমতা দখল করে।