দক্ষিণ কোরিয়ায় ভর্তি পরীক্ষায় ‘কঠিন’ ইংরেজি প্রশ্ন, কর্মকর্তার পদত্যাগ

দক্ষিণ কোরিয়ায় কলেজে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বড় বিতর্ক। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, এই পরীক্ষায় ইংরেজি প্রশ্ন নাকি এতটাই কঠিন করা হয়েছে, যেন তা প্রাচীন কোনো লিপির পাঠোদ্ধারের মতো। এমন পরিস্থিতিতে গত বুধবার ওই পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা শীর্ষ কর্মকর্তা পদত্যাগ করেছেন।
দক্ষিণ কোরিয়ায় কলেজে ভর্তি পরীক্ষাকে বলা হয় ‘সুনেউং’। এই পরীক্ষার সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নগুলোর দুটি ছিল—বিখ্যাত দার্শনিক এমানুয়েল কান্টের আইনের দর্শন এবং ভিডিও গেমস নিয়ে। দর্শন তো অনেক বোঝাপড়ার বিষয়, ডিডিও গেমস নিয়ে করা প্রশ্নটির জবাব দিতেই দিশাহারা হতে হয়েছে শিক্ষার্থীদের।
পরীক্ষায় সময় দেওয়া হয়েছিল ৭০ মিনিট। প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে ৪৫টির। এই পরীক্ষায় এ বছর ইংরেজিতে সর্বোচ্চ গ্রেড পেয়েছে মাত্র ৩ শতাংশ শিক্ষার্থী। গত বছরে এমন শিক্ষার্থীর হার ছিল ৬ শতাংশ। এবারের প্রশ্ন নিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার ইংরেজির অধ্যাপক জুং চায়ে–কয়ান বলেন, ‘প্রশ্নগুলোর উত্তর অসম্ভব নয়, কিন্তু ভীষণ বিভ্রান্তিকর। এটি সত্যিই বিরক্তিকর।’