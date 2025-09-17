সুশীলা কারকি
সুশীলা কারকি
এশিয়া

ছয় মাসের মধ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন করে দায়িত্ব থেকে মুক্তি চান, বিবিসিকে বললেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী

বিবিসি

২০২৫ সালে নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সুশীলা কারকি দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম সাক্ষাৎকারটি দিয়েছেন বিবিসি নেপালিকে। ছয় মাসের মধ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন, জেন–জির আন্দোলন চলাকালীন হত্যা ও সহিংসতার তদন্ত, আগের সরকারের ব্যাপক দুর্নীতির তদন্তসহ নানা বিষয়ে তিনি কথা বলেছেন বিবিসির নেপালি বিভাগের বিনিতা দাহালের সঙ্গে।

সেই সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হলো:

বিবিসি: নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে ২০২৬ সালের ৫ মার্চ। সময়মতো অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কী কী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে আপনাকে?

সুশীলা কারকি: আমি তো বলেইছি যে আমি দিনে ১৮ ঘণ্টা কাজ করব। আপনি জানেন যে সাধারণ মানুষের দিক থেকে কতটা চাপের মুখে এই সরকার গঠিত হয়েছে। আমি আমার দায়িত্ব ছয় মাসের মধ্যে শেষ করে পদ থেকে সরে যেতে চাই। আগামী কয়েক দিনে নির্বাচন কমিশনকে সক্রিয় করে তুলব আমরা। প্রথমত, ভোটার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে তাদের। একটা পুরোনো ভোটার তালিকা আছে তাদের, কিন্তু সেটা হালনাগাদ করতে হবে। যদি দিনরাত কাজ করতে পারি, তাহলে ছয় মাসে সেটা করা সম্ভব। যেদিন আমি ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেব, সেদিন থেকে আমি মুক্ত।

দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে তদন্ত

বিবিসি: দুর্নীতির অভিযোগগুলো নিয়ে তদন্ত করার জন্য কোনো কমিশন গঠনের পরিকল্পনা আছে আপনার?

সুশীলা কারকি: প্রথমে আমরা ১০-১১ জন সদস্যের একটা মন্ত্রিসভা গড়ব। কয়েক দিনের মধ্যেই এই কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। কী আকারে দুর্নীতি হয়েছে, সেটা আগে জানা প্রয়োজন। আমরা যদি তদন্ত শুরু করতে পারি, পরবর্তী সরকারও সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আমাদের মনে হয়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে যতক্ষণ না তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তত দিন পর্যন্ত এই জাতি শান্তি পাবে না। আমরা নিশ্চিতভাবেই এটা (দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত) করব।

সম্পত্তি ও জীবনহানির ঘটনাগুলোর তদন্ত

বিবিসি: সম্পত্তি ও জীবনহানির ঘটনাগুলো তদন্ত করে দেখার জন্য একটা উচ্চপর্যায়ের কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। কী ধরনের কমিশন হবে এটি? তাদের কত দিন সময় দেওয়া হবে?

সুশীলা কারকি: বর্তমান মন্ত্রিসভায় আমরা মাত্র চারজন সদস্য আছি। আমাদের হাতে সময় রয়েছে ছয় মাস। এই ছয়টি মাস আমরা যতটা সম্ভব কাজে লাগাতে চাই। আমাদের পরিকল্পনা হলো, ওই তদন্ত এক মাসের মধ্যে শেষ করার বা বড়জোর দেড় মাস। বিভিন্ন ক্ষেত্রের তিনজন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে এই তদন্ত চালানো হবে।

মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ

বিবিসি: মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ নিয়ে আপনার পরিকল্পনা কী? কতজন মন্ত্রী থাকবেন? কাদের মন্ত্রী করার কথা ভাবছেন আপনি? মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের প্রস্তুতি নিতে কি শুরু করেছেন?

সুশীলা কারকি: প্রেসিডেন্ট (রামচন্দ্র পাওদেল) বলেছিলেন যে প্রতিটি রাজনৈতিক দল থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে। আমি বলি যে এটা অনুচিত হবে। (আমি বলি যে মন্ত্রিসভা) অরাজনৈতিক হওয়া উচিত এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিদেরই রাখা উচিত। আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর সদস্যদের, দলিত, নারী ও অনগ্রসর শ্রেণির সদস্যদের যতটা সম্ভব রাখা যায়, সেটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। অনেক নাম এসেছে। কিন্তু আমরা এটা যাচাই করে দেখছি যে তাঁরা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত কি না। যদি তা হয়, তাহলে আমরা তাঁদের বদলে অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের আনার চেষ্টা করব, অথবা সাবেক সচিবদের, আদিবাসী গোষ্ঠী, দলিত, নারী ও অনগ্রসর শ্রেণির মানুষদের নিয়ে আসা যেতে পারে।

মন্ত্রিসভায় শুধুই অরাজনৈতিক ব্যক্তিরা কেন

বিবিসি: প্রেসিডেন্ট পরামর্শ দিয়েছিলেন যে রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্যদের নেওয়া হোক, যাঁদের হয়তো অভিজ্ঞতাও আছে, সেই পরামর্শ মানতে অস্বীকার করলেন কেন আপনি?

সুশীলা কারকি: আমার মনে হয়েছিল যে যদি রাজনৈতিক সদস্যদের বেছে নিই, নির্বাচনের সময়ে তার অপব্যবহার হতে পারে। কারণ, নির্বাচনের সময়েও মন্ত্রিসভার হাতে তো কিছু ক্ষমতা থাকবে, যেমন হেলিকপ্টার ব্যবহার ইত্যাদির মতো সুবিধা। আর আমি সে রকম ব্যক্তিই বেছে নিতে চেয়েছিলাম, যাঁরা নির্বাচনে লড়াই করবেন না। না হলে তো (মন্ত্রিসভার) সেই সব সদস্য নির্বাচনে লড়াই করবেন।

মন্ত্রীদের কীভাবে বাছা হচ্ছে

বিবিসি: রাজনৈতিক দলগুলোর সুবিধা আছে যে তারা পরামর্শ নিতে পারে, যেটা আপনার নেই। চয়নপ্রক্রিয়া কীভাবে চলছে?

সুশীলা কারকি: আমাদের কিছু বন্ধু আছেন, যাঁরা আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন। আমরা তাঁদের পরামর্শ নিচ্ছি আর মাঠপর্যায়েও কাজ করছি। আবার ওই ব্যক্তির কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে যে (মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার ব্যাপারে) তাঁর সদিচ্ছা আছে কি না। তিনজন সদস্যকে আমরা ইতিমধ্যে নিযুক্ত করেছি। বাকিদের আমরা মঙ্গলবারের মধ্যে চূড়ান্ত করে ফেলব। এটি একটি নির্বাচনী প্রক্রিয়া। ভারতে টি এন শেশন (ভারতের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার) যেভাবে নির্বাচন পরিচালনা করতেন, সেভাবেই ভোট হওয়া উচিত। প্রতিটি বিষয় আইন আর নিয়ম অনুযায়ী হবে। কোনো ত্রুটি যাতে না থাকে। একটি সুষ্ঠু সরকার গঠিত হোক। আমরা সবাই মাঠপর্যায়ে কাজ করছি, যাতে একটি সুষ্ঠু সংসদ গঠন করা যায় (ভোটের পরে)।

ইতিমধ্যেই বিরোধিতা

বিবিসি: একটি নতুন সরকারের দাবি যে গোষ্ঠীটি তুলেছিল, ইতিমধ্যেই তো তারা প্রতিবাদ করছে। আপনিও নিশ্চয়ই শুনেছেন বিষয়টা। (এই পরিস্থিতির) কীভাবে মোকাবিলা করার পরিকল্পনা করছেন আপনি?

সুশীলা কারকি: হ্যাঁ, সেই গোষ্ঠীটিই তো সরকার গড়ার জন্য আমাদের নাম প্রস্তাব করেছিল। আমরা তো পদ চাইনি। এটা আমাদের সিদ্ধান্তও ছিল না। যখন ৮ সেপ্টেম্বর ছাত্রদের হত্যা করা হলো, আমরা এতটাই মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলাম যে ব্যাপক দুর্নীতি, অর্থনৈতিক বেনিয়ম আর সুশাসনের অভাব নিয়ে তারা যে দাবিগুলো তুলছিল, তা পূরণ করতে চেয়েছিলাম আমরা। কোনো কিছুতেই তো ১০০ শতাংশ সাফল্য বলে কিছু হয়নি। হয়তো আমরা সব দাবি পূরণ করতে পারব না, কিন্তু আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করব। আমরা সব দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করব, কিন্তু যদি কিছু অপূর্ণ থেকে যায়, তাহলে পরবর্তী সরকার আর সংসদ (নির্বাচনের পরে) সেগুলোর দায়িত্ব নেবে।

