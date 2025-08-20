তেজস্ক্রিয় বর্জ্য সরাতে রোবট

জাপানের ফুকুশিমায় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের তেজস্ক্রিয় ধ্বংসাবশেষ সরাতে রোবট পাঠিয়েছেন দেশটির প্রযুক্তিবিদেরা। বিদ্যুৎকেন্দ্রটির পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান টেপকোর (টেপকে) একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, গত মঙ্গলবার তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত একটি রিঅ্যাক্টর ভবনে বিকিরণের মাত্রা পরিমাপের জন্য দুটি রোবট ‘স্পট’ ও ‘প্যাকবট’ পাঠিয়েছেন। দুটি রোবটেই বিকিরণের মাত্রা মাপার যন্ত্র ডোজিমিটার রয়েছে।
এর মধ্যে কুকুরের মতো দেখতে ‘স্পট’-এ একটি ক্যামেরা সংযুক্ত আছে। টেপকো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, তদন্তের ফলাফল সম্পূর্ণ মাত্রায় জ্বালানির ধ্বংসাবশেষ অপসারণের পদ্ধতি নির্ধারণে সহায়তা করবে। জাপানের সরকারি সম্প্রচারমাধ্যম এনএইচকে ও অন্যান্য স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মাসখানেক ধরে এই জরিপ চলবে। বিশেষ সরঞ্জাম ব্যবহার করে পরীক্ষামূলক প্রকল্পের আওতায় এখন পর্যন্ত দুবার অল্প পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে অপসারণের কাজ এখনো পুরোদমে শুরু হয়নি।